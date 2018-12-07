Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 14 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı. Böylece AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayı sayısı, 24’ü büyükşehir, 50’si il olmak üzere 74’ü buldu. AK Parti’nin elinde bulunan 5 ilden Bilecik, Erzincan ve Kırşehir’de mevcut başkanlar yerini korurken, Aksaray ve Kütahya’da yeni isimler aday gösterildi. Buna göre; Bilecek Belediye Başkanı Nihat Can, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci yeniden aday olurken, Aksaray’da mevcut başkan Halûk Şahin Yazgın’ın yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı Enver Dinçer, Kütahya’da ise mevcut başkan Kamil Saraçoğlu yerine AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Kutlu aday gösterildi.



AĞRI ADAYI SAVCI SAYAN

Ağrı Belediye Başkanlığına Savcı Sayan aday olarak belirlendi. CHP kökenli olan Sayan, daha önceden de AK Parti’den milletvekili adayı olmuştu. Iğdır’dan aday gösterilen Adil Aşırım, 1995 seçimlerinde DSP’den milletvekili oldu. TBMM’de 4 yıl milletvekilliği yaptı. DSP’den istifa eden Aşırım, daha sonra ANAP’a katılmıştı. Edirne’den aday gösterilen Koray Uymaz ise AK Parti Merkez İlçe ve İl başkanlıkları görevini yürüttü. Isparta adayı Şükrü Başdeğirmen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaparken, Kars’tan aday gösterilen Ensar Erdoğdu 2010-2014 yılları arasında Kars il başkanlığını yürüttü. Kütahya adayı Ahmet Sami Kutlu da daha önceden belediye meclis üyeliği görevinde bulundu. AK Parti, Siirt’ten Ali İlbaş, Tunceli’den Gökhan Arslan, Van’dan Necdet Takva, Zonguldak’tan ise Ömer Selim Alan’ı belediye başkan adayı gösterdi. Kayyımla yönetilen Ağrı, Siirt, Van ve Tunceli’de yeni adaylar gösterilmiş oldu. Dün açıklanan illerin ardından AK Parti’nin açıklanmayan il aday sayısı 7’ye düştü. İstanbul adayının İstanbul’un adayının bütçe görüşmelerinden sonra özel bir tanıtımla açıklanacağı belirtilirken; Adana, Mersin, Osmaniye, Aydın, Manisa ve Muğla belediye başkan adaylarının ise MHP ile yapılan iş birliği görüşmelerinin ardından açıklanması bekleniyor.