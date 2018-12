Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran’ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır” dedi. Erdoğan, ABD’nin Suriye’den çekileceklerini açıklamasının hemen ertesi günü ülkemize gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu’nun ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, son olarak Tahran’da 7 Eylül 2018’de yapılan Üçlü Zirve vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlatarak “İran’ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde bu ziyaretin gerçekleştiriliyor olmasının ayrıca farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizde yakaladığımız bu ivmeyi her iki ülkenin de menfaatine hizmet edecek, sonuç alıcı adımlar olarak düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesis edilmesi için Türkiye ve İran’ın atabileceği çok adımlar var” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran taahhütlerini yerine getirdiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından bugüne kadar defalarca teyit edilmiştir. Hâl böyleyken Amerika’nın anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Biz, meselelerin dayatmalarla değil, angajmanla, karşılıklı müzakerelerle çözülmesinin taraftarıyız. ABD’nin İran’a yaptırım kararının bölge güvenliği ve istikrarını tehlikeye attığını, bunları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum. Bu yaptırımların ülkelerimiz arasındaki meşru ticari ilişkilere menfi etkilerini asgariye indirmek için her türlü tedbiri almaya hazırız. Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor. İran’a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.”



ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise iki ülke ilişkilerinin bölgenin barış ve istikrarı ile gelişmesine katkı sağladığını belirterek, hiçbir ülkenin bu ilişkilere zarar veremeyeceğini vurguladı. ABD’nin ülkesine uyguladığı ambargoya ilişkin Ruhani “Erdoğan ve hükûmetine ABD’nin uyguladığı tek taraflı, kanunsuz ve zalimce ambargoların karşısındaki kesin ve açık tutumları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ruhani, Türkiye ve İran’ın Asya’yı Avrupa’ya, doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayabileceğine işaret etti.

Suriye konusuna da değinen İran Cumhurbaşkanı, “Suriye’nin toprak bütünlüğüne herkes saygı duymalıdır ve bu konuda biz iki ülke tamamen hemfikiriz. Yemen’de de barış ve istikrarın sağlanması için beraber karar aldık” bilgisini verdi.



SAVAŞ MI, BARIŞ MI?

İki ülke Cumhurbaşkanları Erdoğan ile Ruhani daha sonra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu’na katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında da şunları kaydetti: “Dünyada savaşı mı kovalayacağız, barışı mı kovalayacağız? İnsanlık barışa muhtaç, savaşa değil. Artık bunların tarih olduğunu kabullenmemiz lazım. Bu vesileyle yaptırımları kabul etmediğimizi, hiç kimsenin yaptırımlar nedeniyle İran’la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerektiğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum.”

Konuk Cumhurbaşkanı Ruhani de Türk işadamlarını ülkesine yatırım yapmaya çağırdı: “Biz her zaman hazırız, ülkenizin enerjisini uzun vadeli olarak temin etmek istiyoruz. Bizim komşu ve kardeş ülkemiz Türkiye ne kadar ihtiyaç duyarsa, İran tam anlamıyla Türkiye’nin yanındadır. Ham madde (petrokimya), yer, gerekli imkanlar bizden, yatırım sizden. Bütün ürünü de isterseniz Türkiye’ye veya üçüncü bir ülkeye ihraç edebilirsiniz.”