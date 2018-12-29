Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı seyahatlerde yaklaşık 142 bin kilometre kat ederek, dünyanın etrafını 3,5 kez dolaşmış kadar yol yaptı. 2018’de en yoğun mesaiyi diplomasiye ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek bölgesel gerek dünya genelinde yaşanan meseleleri muhataplarıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl bazıları resmi ziyaret kapsamında bazıları da çeşitli zirvelere katılım şeklinde olmak üzere çok sayıda ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. Yılın ilk ziyaretini Fransa’ya gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırasıyla Roma, Cezayir ve Moritanya olmak üzere 27 ülkede çeşitli temaslarda bulundu. Erdoğan bu ziyaretleri boyunca yaklaşık 142 bin kilometre yol yaptı. Erdoğan bu ziyaretleri ile Ekvator’un çevresinde 3,5 turluk mesafe kat etmiş oldu. Öte yandan Erdoğan, yurt dışı ziyaretleri kapsamında bazı ülkelere birden fazla gitti. Bu ülkeler Fransa ve Azerbaycan.

AFRİKA’YA EN ÇOK GİDEN LİDER

Erdoğan yurt dışı programları ile Türkiye’yi farklı coğrafyalarla tanıştırırken; kara kıta Afrika’ya en çok giden dünya lideri unvanı kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı temasları Afrika açılımı konusunda da büyük bir dönüm noktası oldu. Erdoğan 2018 yılı içerisinde iki defa kara kıtaya ayakbastı. Erdoğan ilk Afrika turunu Mart sonunda gerçekleştirirken; ikinci Afrika ziyaretini ise 10. BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere 25-27 Temmuz tarihlerinde yaptı. 2018’in ilk döneminde Fransa, Vatikan, İtalya ve Afrika turunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan, Özbekistan, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Bosna Hersek temaslarında da bulundu.

AB İLE İLİŞKİLER NORMALLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik temasları kapsamında başta Suriye olmak üzere bölgesel sorunların çözülmesi için de yoğun çaba harcadı. Erdoğan’ın yurt dışı temaslarında önemli bir diğer başlık da AB ile ilişkilerin normalleşmesi oldu. Bu konudaki en kritik temas Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in daveti üzerine 27-29 Eylül 2018 tarihlerindeki Almanya ziyareti oldu. Erdoğan bu ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018’in son ziyaretlerini Latin Amerika’ya yaptı. G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 29 Kasım-01 Aralık 2018 tarihleri arasında Arjantin’e giden Erdoğan, dünya liderli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018’de yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra 10 devlet başkanını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.