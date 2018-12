Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin İstanbul ekibi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, “Sevdam” dediği İstanbul için en güvendiği isimlerden Binali Yıldırım’ı aday gösterdi. Konuşmasında İstanbul’un yeni bir yol ayrımında olduğunu belirten Erdoğan, “Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek.” dedi.

AK Parti olarak hem Büyükşehirde hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul’a adamış adaylarla milletin karşısına çıkacaklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasının sonunda isimlerini ilan edeceği Büyükşehir ve ilçe adaylarının birikimleriyle, enerjileriyle, projeleriyle ve gayretleriyle 5 yıl süreyle İstanbul’a hizmet edeceklerini vurguladı. Erdoğan, AK Parti’nin her ferdi gibi İstanbul adaylarının da hizmet siyasetiyle gece gündüz hemşehrilerinin emrinde olacağını ifade ederek, adaylara başarılar diledi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Unutmayın kimse AK Parti’ye oy vermek zorunda değil. Önce ahlakımızla, duruşumuzla, mütevaziliğimizle, değerlerimizle milletimizin gönlüne girecek, ardından yapacağımız hizmetlerle onların oyunu alacağız. Bir şeye çok dikkat edeceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayret. Biz 31 Mart’ta kampanyamızı gönül belediyeciliği üzerine bina ettik. Bunun başka bir yolu yoktur. Şayet bu salonda milletimizin gönlüne girerek oyunu alamayacağına kalpten inanmayan tek bir kişi varsa, bilsin ki yanlış yerdedir.

Salı günü Ankara’da aynı toplantıyı yapacağız, haftaya cumartesi İzmir’de aynı toplantıyı yapacağız. Şimdi burada ekonomiyle ilgili kısa bir girizgâh yapacak, diğer hizmetlerimizle ilgili konuyu Salı günü Ankara toplantımıza bırakacağım.”

EN BÜYÜK TEHDİT CHP

“İstanbul için en büyük doğal tehdit deprem ise en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız CHP’nin İstanbul’a hizmet sunacağına inanmadığı için 24 senedir o zihniyeti büyükşehre yaklaştırmadı.

Sadece konuşuyor, sadece millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi, adaycılık mücadelesi, hizipçilik mücadelesi. CHP neredeyse sadece bunlardan ibaret bir partidir. Kendileri de her seçim şapkadan başka bir tavşan çıkartmanın peşine düşüyorlar. Bir gün çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir gün bölücü örgütün güdümüyle el takıyorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri savunan başka partiye göz kırpıyorlar. Her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyorlar. Transferden transformasyona her türlü siyasi oyun bunlarda mubahtır. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor. Lafa gelince demokrat, özüne gelince simsiyah faşist duruşundan tanır.”

BU ŞEHRE BORCUM VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamayan Binali Yıldırım kürsüde özetle şöyle konuştu: “İstanbul’a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Aday arkadaşlarımla şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah. Buraya TBMM Başkanlığı’ndan geliyorum. 15 Temmuz’da hainlerin alçak FETÖ’cülerin terör örgütlerinin sallayıp yıkamadığı Türk milletinin çelik iradesini yedi düvele gösteren gazi Meclis’ten. Burada da her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy’ün de sorunlarını çözeceğim Sultanbeyli’nin de.. Beyoğlu’nun isteği benim için talimat, Sarıyer’inki aynı şekilde benim içim emir. Bugün bu tanıtımda İstanbul’un sorunlarını, projelerini anlatacak değilim. Bunu önümüzdeki günlerde kapsamlı bir şekilde İstanbullularla paylaşacağız.”

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Konuşmasında MHP lideri Bahçeli’ye de teşekkür eden Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nda Sayın Bahçeli ile birbirimizle olan dayanışmamız gayet başarılı bir şekilde yürüdü. İnanıyorum ki başarılı bir şekilde yürüyecektir. Bu seçimler çok çok anlamlı. Karşımızda Bahçeli’nin ifadesiyle bir ‘zillet ittifakı’ var. Buna karşı Cumhur İttifakı’nın zaferi çok çok farklı olacaktır diyorum.” ifadelerini kullandı.

NE DEDİLER?

Temel Karadeniz (Küçükçekmece): Sayın Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesi İstanbullular için bir şanstır. Çünkü bu kentin en büyük problemi ulaşım. Bu konuda tecrübesi ve kabiliyeti yüksek olan Yıldırım, çözüm getirecektir.

Hasan Tahsin Usta (Gaziosmanpaşa): Yeniden göreve layık görülmem onur verici. Binali Yıldırım başkanımızla İstanbul’u 2023 hedeflerimize yıldırım hızıyla taşıyacağız.

Atila Aydıner (Bayrampaşa): İlçemizi güzel projelerle donatacağız.

Hakan Bahadır (Bahçelievler): Bu gün için şükrediyoruz. Meclis Başkanımızın Büyükşehir’e gelmesine hamd ediyoruz. Hep birlikte çalışıp 39 ilçede oyları patlatacağız inşallah.

Ömer Arısoy (Zeytinburnu): Ev ev dolaşıp gönüllere gireceğiz. 31 Mart bizim için yeni bir milat olacak.

Hilmi Türkmen (Üsküdar): Hem Üsküdar’da, hem İstanbul’da AK Parti kadrolarının yapacağı çok iş var.

Salih Bayraktar (Sarıyer): Sarıyer on yıldır hizmet kuraklığı yaşıyordu. Bu kuraklığı inşallah hizmet yağmuruna döndüreceğiz.

Tevfik Göksu (Esenler): Biz Esenler’de ustalık dönemine girdik. İnşallah bu dönemde ilçemizde hayat kalitesini artıracağız.

Lokman Çağırıcı (Bağcılar): Büyüdüğüm, sokaklarında oynadığım ilçede Rabbim bana üçüncü dönem adaylığını nasip etti.