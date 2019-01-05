AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede Yıldırım'ın İmamoğlu'na "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu öğrenildi. 