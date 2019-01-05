AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede Yıldırım'ın İmamoğlu'na "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu öğrenildi.
Binali Yıldırım, CHP adayı İmamoğlu ile telefonda görüştü
05.01.2019 - 11:26 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.
Etiketler : Binali Yıldırım,Ekrem İmamoğlu,
596748 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/596748.aspx
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