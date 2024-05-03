Bakan Güler: İranlı dostlarımızın yaptığı hoş değil

Bakan Güler, teröristi kaynağında yok etme stratejisi olduğunu söyleyip Irak ve İran'la bu konu üzerinden ilişkileri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti sonrası iki ülke arasında bölge güvenliğinde önemli bir aşama kaydedildiğini söyleyen Güler İran için ise "Biz İranlı dostlarımızla konuşuyoruz, bakın şuraya gittiler diyoruz, biz baktık orada kimse yok diyorlar. Bu hoş değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı canlı yayında bölge güvenliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Önce Irak üzerine konuşan Güler, "Teröristi kaynağında yok etme stratejimiz var. Irak'ın kuzeyindeyiz 5,6 senedir. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine yerleşti ve hiç karışan yok. Bizden başka rahatsızlık duyan yok" şeklinde konuştu.

Güler, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sonrası gelişen ilişkiler hakkında konuşarak "Ziyaret sonrası Irak'ta şöyle bir değişiklik oldu, biz de memnunuz. Iraklı komşularımız PKK'ya hiçbir şey demiyordu.

'IRAKLI DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sen adama terör örgütü demiyorsun, biz seninle terörü konuşmak istiyoruz. Sonunda yasaklı örgüt olarak geçti. Iraklı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz, onlar için de zor bir ortam. Toplantılardan sonra oradaki faaliyetleri daha ciddi yürütüyorlar, bizimle daha koordineli haldeler" dedi.

İRAN'A TEPKİ: HOŞ DEĞİL

Güler'in en dikkat çeken açıklamaları ise İran'la ilişkiler üzerine oldu.

Güler konu hakkında şu ifadeleri kaydetti:

Hem İran sınırında hem Irak hem Suriye sınırında terörle mücadele ediyoruz. İran sınırında PKK ile mücadele diyoruz sınır geçiyor ve kaçıyor. Biz İranlı dostlarımızla konuşuyoruz, bakın şuraya gittiler diyoruz, biz baktık orada kimse yok diyorlar. Bu hoş değil.