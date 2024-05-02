Saraçhane'de konuşma yapıp alanı terk etmişti: Özgür Özel neden Taksim'e yürümediğini açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane'de konuşma yaptıktan sonra alanı terk etmesi hakkında konuşup "Oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı. Polisle itişip kakışmak partime yakışmaz. O barikatı ilk seçimi kazanarak kaldıracağım" dedi.

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme talebinin ardından iki isim arasında diyalog zemini kurulmuştu. Bugün saat 16.00'da gerçekleşecek kritik görüşme öncesi CHP lideri Özel '1 Mayıs' eleştirilerinin hedefindeydi.

Saraçhane'de basın açıklaması yapan Özel, Taksim'e yürüyüşe geçmek yerine aracına binip alandan ayrıldı. Özel, “Basın açıklaması yaptı ve aracına binip kaçtı” eleştirilerine cevap verdi.

Özgür Özel, neden geri döndüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya’ya anlattı.

'BİZE YAKIŞMAZDI...'

Küçükkaya, Özel'in açıklamalarını şu şekilde aktardı.

Biz Saraçhane'ye gittik. Saraçhane'de çağrıcı olanlar, organizasyon komitesi, sendikalar, konfederasyonlar ne karar alırlarsa uyarız dedik. Sendikalar gittiler bariyerin önünde polisle müzakere ettiler. Polis izin vermeyince döndüler ve Saraçhane'de kutlamaya karar verdiler. Polisle çatışmamaya karar verdiler. Ben zaten açıklamamda polisin de bir baba bir eş bir evlat olduğunu hep vurguladım ve polisle çatışmanın da yanlış olacağını söyledim. Aynı şekilde polis de bir emekçidir ve polisin de emekçiye sert davranmaması gerektiğini hep söyledim.

Özgür Özel, 1 Mayıs günü ülkenin ana muhalefet partisi lideri ve beraberindekilerin polisle çatışıyor görüntüsü vermesinden kaçındıklarını söyledi. Özellikle de seçimlerden yeni 1. parti çıkmış lider olarak böyle bir sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Cümleleri aynen şöyle:

Biz şu anda Türkiye'nin 1. partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Üstelik gelecekte ülkeyi yönetecek parti olarak sorumluluklarımız çok daha arttı. 31 Mart'ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı.

'KİTLE PROVOKE EDİLDİ'

CHP genel başkanına Saraçhane'den ayrılmasında herhangi bir duyum, bilgi, provokasyon ihtimalinin etkili olup olmadığını sordum.

Cevabı tek cümleydi:

Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı.

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'ÖNEMLİ BİR KAZANIM'

Özgür Özel Saraçhane'deki manzaranın tarihi nitelikte olduğunu vurgularken o fotoğrafı şöyle yorumladı:

Sonuçta 10 yıl sonra ilk kez İstanbul'da 1 Mayıs'ta bir meydanda toplandık. Hem de öyle tek başına falan değil, hem CHP hem DİSK hem TTB hem TMMOB hem KESK gibi daha başka pek çok örgüt bir aradaydı. Beraber görüntü verdi. Bunu örgütlü toplum açısından önemli bir kazanım olarak görüyorum.

'O BARİKATI SEÇİMLE KALDIRACAĞIM'

Özgür Özel, Unkapanı'ndaki tarihi Bozdoğan kemerinin önündeki barikata çok sert tepki gösteriyor ve bunun dün itibariyle kayda geçtiğini, hafızalara kazındığını ifade ediyor. Sonra şu iddialı cümleyi bana aktardı:

Ben o barikatı kaldıracağım. Ben devletin polisini oradan çekeceğim ama bunu kendisi de halkın çocuğu olan polisle çatışarak yapmayacağım. Ben bunu seçimden 1. parti olarak çıkmış bir genel başkan olarak önümüzdeki ilk seçimi kazanarak yapacağım. Kavga ederek iterek çatışarak değil seçimle yapacağım bunu.