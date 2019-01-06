Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda konuştu. İzmir’i sadece Türkiye’nin değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak gördüklerini belirten Erdoğan, “İzmir’de yanan meşale bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir. Anadolu’nun işgale başlandığı yer de, Anadolu’nun istiklale kavuştuğu yer de İzmir’dir” dedi.

“Bu şehir bizim hep gündüz hayalimizde, gece düşümüzde olmuştur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de sadece vatanın değil, ekonomik bağımsızlığın da temelinin atıldığını söyledi. Erdoğan, İzmir’de vahşi depolamayla bu asırda çöp depolaması yapıldığını ifade ederek, “İzmir’e bu yakışır mı? Ben 94 yılında belediye başkanı olduğumda da vahşi depolama vardı. CHP çöp, hava kirliliği, yolsuzluk, rüşvet demektir. İstanbul’da hemen modern depolamalara geçtik. İnşallah Nihat Zeybekci kardeşimin belediye başkanı olmasıyla bu vahşi depolamalar yerini modern depolamaya geçilecek. Bunlar çevrecilikten anlamaz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmirli çiftçilere toplamda 3,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdiklerini belirterek, şöyle devam etti: Bu ay sonuna kadar ocak içinde ödenecek tarımsal desteklerin müjdesini veriyorum. Fark ödemesi, buğday, mısır, çeltikte 550 milyon TL, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL, yem bitkileri desteği 269 milyon TL, sertifikalı tohum desteği 100 milyon TL, diğer desteklemeler 167 milyon TL. Toplam 2 milyar 35 milyon TL.”

İZMİRLİNİN İRADESİNE İPOTEK KOYDULAR

CHP’nin İzmir’i adeta esir aldığını ifade eden Erdoğan, “Yatıyorlar kalkıyorlar, yaşam tarzı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz kimseye bugüne kadar bundan dolayı musallat olmadık. Ama siz, CHP zihniyeti olarak musallat oldunuz. İzmirlinin iradesine ipotek koydular. AK Parti olarak güzel İzmir’i tek parti zihniyetinin vesayetinden kurtararak yeniden ülkemizin ve dünyanın sembol şehirlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. CHP’li vatandaşlarıma sesleniyorum, gelin İzmir’i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim. İnanıyorum ki siz de bu CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz. Cumhur İttifakı’yla 31 Mart’a gidiyoruz. AK Parti terör sevicilerine kaşı acımasızdır. AK Parti içeride de dışarıda da terörü elhamdülillah kazımıştır, kazımaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

5 İLÇEDE MHP'YE DESTEK

AK Parti 30 ilçenin 25’inde aday gösterirken, 5 ilçede MHP’ye destek verecek. Erdoğan’ın açıkladığı adaylar şöyle:

Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Koştu

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk

Buca: Mustafa Arslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Gaziemir: Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Bilal Doğan

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Bezmez

Seferihisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçelli

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel

Aliağa: Serkan Acar (MHP)

Foça: Serdar Mersin (MHP)

Dikili Buğra Akın (MHP)

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (MHP)

Çeşme: Sema Aydın (MHP)