Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Geçtiğimiz hafta aralarında FBI yetkililerinde bulunduğu ABD’li heyetin çeşitli temaslarda bulunduğu Ankara bu hafta da yine ABD’den gelen üst düzey yetkilileri ağırlayacak. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün ülkemize geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek olan heyet ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la da bir araya gelecek.

KRİTİK KONULAR MASADA

Kritik ziyarette ABD’nin Suriye’den çekilmesi, çekilme takvimi ve yol haritası, terör örgütü YPG/PYD’ye verilen silahların akıbeti ve DEAŞ’la mücadelede lojistik destek ve koalisyon güçlerinin hava desteği ele alınacak. ABD’li heyetin temaslarda bulunduğu aynı gün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti de ağırlıklı olarak Suriye konulu görüşmeler için Washington’da olacak.

YPG, KÜRTLERE ZULMEDİYOR

Türkiye’ye gelmeden önce İsrail’den açıklamalarda bulunan Bolton, terör örgütü YPG/PYD’yi kastederek “ABD askerleri, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek” demişti. Bolton’ın Ankara temasları sırasında YPG/PYD’nin bölgedeki Kürtlere yaptığı zulüm ve bu zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli Kürtlerin sayısı da paylaşılacak. Ayrıca ABD’li bazı yetkililerin Kürtlerle terör örgütü YPG/PYD’yi özdeşleştirin açıklamalarından duyulan rahatsızlık iletilecek.

BAKAN AKAR’DAN CEVAP

Bolton’ın ziyareti öncesi Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar açıklama yaptı. “TSK’nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir” ifadesini kullanan Bakan Akar “Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere bütün etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir” diye konuştu. Terör örgütü PKK/YPG’nin asla Kürtlerin temsilcisi olamayacağını vurgulayan Akar “Bu terör örgütü bölgedeki güvenlik ve istikrara tehdit ve başta Kürtler olmak üzere Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine engel teşkil etmektedir” dedi.

S-400 VE PATRIOT’LAR

İki gün boyunca Ankara’da temaslarda bulunacak ABD’li heyetin ağırlıklı gündemini Suriye oluştururken, bu yıl Rusya’dan Türkiye’ye teslim edilecek S-400 hava savunma sistemleri ve ABD’nin Patriot hava müdafaa sistemlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.