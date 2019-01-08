Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;

- Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız

(MHP ile ortak miting) Olumlu bakıyoruz, genel başkanların takdiri.

- TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır.

- AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır. Önceki 14 yılın ortalaması ise yaklaşık 70,3 civarındadır."

(ABD heyetinin temasları) Müttefik deyince ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama 'DEAŞ'tan müttefikimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar.

(İmamoğlu'nun randevu talebi) Muhtemelen bu hafta içinde olabilir.

(Fazıl Say konseri) Cumhurbaşkanımız konsere katılmak istiyor.