Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “yerel seçimlerde dirsek teması olur” açıklamasının ardından ittifakta önemli gelişmeler yaşanırken, Şanlıurfa ve Adıyaman’da Saadet Partisinin çıkaracağı adayların İYİ Parti ve CHP tarafından destekleneceği belirtiliyor. Çatı aday olarak ismi öne çıkan siyasetçi ise eski milletvekili Sabahattin Cevheri. 2007’de bağımsız milletvekili olarak Meclis’e giren Cevheri daha sonra AK Parti’ye katılmış, bir süre sonra da istifa etmişti.

Bir diğer iddia ise CHP ve İYİ Parti’nin Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal’ı destekleyeceği yönünde… İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın bu iddiayı yalanlasa da kulislere yansıyan son bilgilere göre CHP ve İYİ Parti’nin arasında yapılan görüşmeler sırasından Adıyaman’da da Saadet Partisi’nin adayını destekleyecekleri konusunun gündeme geldiği öne sürülüyor.