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Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşıyla görüştü
Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşıyla görüştü
12.01.2019 - 12:01 |
Son Güncelleme:
12.01.2019 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile görüştü.
Etiketler :
Mevlüt Çavuşoğlu,Pompeo,
597862
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/597862.aspx
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