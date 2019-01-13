Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. 31 Mart seçimlerinde AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler düştüğünü dile getiren Erdoğan, “Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK parti üyelerinden 504 bininin burada kayıtları olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde de 222 bin AK Parti üyesi var. Ayrıca bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamlar Kocaeli’nde de şu şekildedir; ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 23 bine yakın. Bir önceki seçime göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 bin. Bir önceki seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 20 bin” dedi.

SEÇMEN KÜTÜKLERİ TAKİPTE

Erdoğan, parti üyesi olup da seçmen kaydı bulunmayanların sayısının 10 bin civarında olduğunu belirterek, “Tüm il ve ilçe başkanlarımıza buradan talimat veriyorum. Ekranları başında bizi izleyen tüm kardeşlerime sesleniyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup, kayıtlarını yaptıracaksınız” diye konuştu.

SANCIYLA KIVARANIYORLAR

Cumhurbaşkanı, Avrupa’da yaşanan karışıklığa değinerek, “Avrupa sokakları nasıl karıştı görüyorsunuz değil mi? Güya Arap Baharı’nı ülkemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler şimdi kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar. Güney sınırlarımızı terör koridoruyla kuşatıp medeniyet ve kültür coğrafyamızda irtibatımızı kesmek isteyenler, şimdi her geçen gün kendi içlerine kapanıyor, dış dünya ile aralarına duvarlar örüyorlar. Daha bunlar iyi günleri. Türkiye’yi tehdit etmesi için semirtip silahlandırdıkları terör örgütleri PKK, YPG’si, FETÖ’sü, DEAŞ’ıyla, eninde sonunda kendi başlarına bunlar bela olacak. Bu örgütler uyuşturucudan haraca, insan kaçakçılığından fuhşa kadar her türlü mafyatik yöntemle kendilerini koruyup kollayanların kâbusu haline dönüşecek. İşte o gün terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacaklar ama iş işten de geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.

ESKİ TÜRKİYE OLSAYDI ...

Geçmişte Türkiye’yi çok basit siyaset ve ekonomi oyunlarıyla istedikleri gibi yönlendirenlerin artık bunu yapamadıklarını gördükleri için kendileriyle anlaşma yolu aradığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi: “Eğer Türkiye, eski Türkiye olsaydı bugün Suriye’de o terör koridoru da kurulmuştu, Irak paramparça edilmişti, Filistin gibi, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz. Çeşitli vesilelerle görüştüğümüz dünyadan ve bölgemizden siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, iş adamları, herkes bize fısıltıyla veya yüksek sesle bunu ifade ediyorlar.”

NASİPSİZLER İTTİFAKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye ve millete hizmet etmenin nasip meselesi olduğunu belirterek, “CHP gibi, HDP gibi nasipsizler, önümüzdeki seçimlerde güya önümüzü kesmek için karşımızda ittifak kuruyorlar. Bir tarafta ülkeye ve millete hizmet için kurulan Cumhur İttifakı bulunuyor. Diğer tarafta zillet ittifakı var Sayın Bahçeli’nin deyimiyle. Benim deyimimle de illet ittifakı var. Tabii bu nasipsizler ittifakı karşımızda. Milletimiz bu gerçeği mutlaka görüyor. Bu zillet ittifakına, bu illet ittifakına 31 Mart akşamı düşünmediği bir hesabı, bir dersi vereceğiz?” diye konuştu.

YSK UYARDI: BEYAN ETTİĞİ ADRESTE OTURMAYANA OY HAKKI YOK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), gazetemizin gündeme taşıdığı “oy göçü” için harekete geçti. YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere askıya çıkarıldığını hatırlatarak “Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklar” dedi. (Haber Merkezi)