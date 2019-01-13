Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

AK Parti’nin 81 il başkanı, Teşkilat Başkanlığı tarafından hazırlanan 3 günlük kampa katıldı. Çarşamba günü başlayan ve 2 gün boyunca Kızılcahamam’da yoğun bir çalışma yapan il başkanları, Cuma günü ise Genel Merkez’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına’ katıldı. Kızılcahamam’daki kampta il başkanlarına sunumlar yapıldı, çalıştaylar düzenlendi.

“EN SEVDİĞİNİZ SLOGAN HANGİSİ?”

Bölgelere göre 7 farklı masa oluşturulurken; 81 il başkanlarıyla seçim kampanyasında uygulanacak yöntemler ve eksiklikler değerlendirildi.‘Think tank toplantı’ şeklinde yapılan istişarelerde il başkanlarına seçime yönelik sorular yöneltildiği öğrenildi. Masalarda ‘Seçimde nasıl bir kampanya yapılmalı?’ ‘AK Parti’nin en beğendiğiniz sloganı nedir?’ ‘En beğendiğiniz seçim şarkı hangisi?’ ‘Gençlere nasıl ulaşırız?’ gibi sorular yer aldığı öğrenildi. Masadan çıkan sonuçları uzmanlar tarafından rapor haline getirecek ve başkan adaylarının çalışmalarına katkı sağlayacak.

“SAHADA GÖRÜNÜR OLUN”

Toplantıda il başkanlarına seçimlerde nasıl çalışmaları gerektiğine yönelik bilgiler de verildi. Başkanlara sahada görünür olmalarının ve sosyal medyanın önemi anlatıldı. İl Başkanlarının koordine edeceği çalışmalarla gönüllülere ulaşmadık insan bırakılmaması, sık sık ev ziyaretleri ve mahalle toplantılarını yapmaları ve sandık kurullarının önemi anlatıldı.

‘BİZİM ADIMIZ KRİZ’ FİLMİ

Kampta başkanlara yerel seçime yönelik bir film de gösterildi. Filmin Sandra Bullock ile Billy Bob Thornton’un başrollerini paylaştığı ‘Our Brand Is Crisis/Bizim Adımız Kriz’ filmi olduğu öğrenildi. Film ABD’li politika danışmanının Bolivya Başkanına seçimleri tekrar kazanabilmesi için yardım edişini konu ediniyor. Bu film daha önce de MHP’nin Antalya’daki belediye başkanları toplantısında ‘31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik İletişim Çalışmaları’ başlıklı sunumda örnek gösterilmişti.

SEÇİME GİRECEK PARTİ SAYISI 12'YE DÜŞTÜ

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldı. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, ekonomik nedenlerden dolayı yerel seçimlerine katılmayacaklarını, bu kararın bir boykot kararı olmadığını söyledi. YSK daha önce 13 partinin 31 Mart yerel seçimlerine katılabileceğine karar vermişti. HÜDA PAR’ın bu kararıyla seçime katılacak parti sayısı 12’ye düştü.