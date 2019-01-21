MHP'den yapılan açıklama şöyle;
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İşte MHP'nin Belediye Başkan Adaylarımızın listesi :
1 BURDUR UĞUR ŞEN İL
2 ÇANAKKALE HAKAN PINAR İL
3 ÇORUM KENAN ŞAHİN İL
4 KIRKLARELİ DERYA BULUT İL
5 ADANA ÇUKUROVA YUSUF BAŞ M.İLÇE
6 ADANA FEKE AHMET SEL M.İLÇE
7 ADANA İMAMOĞLU GAZİ ADAMHASAN M.İLÇE
8 ADANA KARAİSALI SAADETTİN ASLAN M.İLÇE
9 ADANA KARATAŞ NECİP TOPUZ M.İLÇE
10 ADANA POZANTI MUSTAFA ÇAY M.İLÇE
11 ADANA SAİMBEYLİ MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE M.İLÇE
12 ADANA SARIÇAM BİLAL ULUDAĞ M.İLÇE
13 ADANA YUMURTALIK TÜRKEŞ FİLİK M.İLÇE
14 ANKARA GÖLBAŞI RAMAZAN ŞİMŞEK M.İLÇE
15 ANTALYA KEMER YUSUF ÜRAS M.İLÇE
16 ANTALYA KORKUTELİ ÖMER NİYAZİ İŞLEK M.İLÇE
17 AYDIN EFELER ÜMMET AKIN M.İLÇE
18 AYDIN GERMENCİK İSMET AKIN M.İLÇE
19 AYDIN İNCİRLİOVA GÜRŞAT KALE M.İLÇE
20 AYDIN KARACASU ZEKİ İNAL M.İLÇE
21 AYDIN KARPUZLU HİLMİ DÖNMEZ M.İLÇE
22 AYDIN NAZİLLİ HALDUN HALUK ALICIK M.İLÇE
23 AYDIN SÖKE MEHMET BELİĞ AZBAZDAR M.İLÇE
24 BALIKESİR AYVALIK NAZMİ BAŞARAN M.İLÇE
25 BALIKESİR EDREMİT TUNCAY KILIÇ M.İLÇE
26 BURSA YENİŞEHİR DAVUT AYDIN M.İLÇE
27 DENİZLİ BULDAN MUSTAFA ŞEVİK M.İLÇE
28 DENİZLİ ÇAL FETİ AKÇAN M.İLÇE
29 ERZURUM İSPİR AHMET COŞKUN M.İLÇE
30 ERZURUM UZUNDERE HİLMİ AKTOPRAK M.İLÇE
31 ESKİŞEHİR ÇİFTELER KADİR BIYIK M.İLÇE
32 ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK ALİ YÖRÜK M.İLÇE
33 GAZİANTEP KARKAMIŞ MEHMET SEYDİ YILMAZ M.İLÇE
34 HATAY BELEN İBRAHİM GÜL M.İLÇE
35 HATAY DÖRTYOL FADİL KESKİN M.İLÇE
36 HATAY KUMLU MEHMET DELİ M.İLÇE
37 İZMİR ALİAĞA SERKAN ACAR M.İLÇE
38 İZMİR ÇEŞME MUSTAFA CENGER M.İLÇE
39 İZMİR DİKİLİ BUĞRA AKIN M.İLÇE
40 İZMİR FOÇA SERDAR MERSİN M.İLÇE
41 İZMİR NARLIDERE SÜLEYMAN KOCABIYIK M.İLÇE
42 K.MARAŞ ÇAĞLAYANCERİT HANİFİ SARIALTUN M.İLÇE
43 K.MARAŞ NURHAK BATTAL KAYA M.İLÇE
44 KAYSERİ ÖZVATAN HALİT DEMİR M.İLÇE
45 KAYSERİ PINARBAŞI MENDUH UZUNLUOĞLU M.İLÇE
46 KAYSERİ SARIOĞLAN BEKİR AYYILDIRIM M.İLÇE
47 KAYSERİ SARIZ BAKİ BAYRAK M.İLÇE
48 KONYA AKÖREN İSMAİL ARSLAN M.İLÇE
49 KONYA DOĞANHİSAR İHSAN ÖZTOKLU M.İLÇE
50 KONYA EMİRGAZİ NURİŞEN KOÇAK M.İLÇE
51 KONYA HALKAPINAR MEHMET BAKKAL M.İLÇE
52 KONYA TUZLUKÇU İSMAİL BUDAK M.İLÇE
53 MALATYA HEKİMHAN H.MUSTAFA ARIKAN M.İLÇE
54 MALATYA KULUNCAK ERHAN CENGİZ M.İLÇE
55 MANİSA KULA HÜSEYİN TOSUN M.İLÇE
56 MANİSA SARIGÖL NECATİ SELÇUK M.İLÇE
57 MANİSA SELENDİ NURULLAH SAVAŞ M.İLÇE
58 MANİSA TURGUTLU TURGAY ŞİRİN M.İLÇE
59 MERSİN BOZYAZI MUSTAFA ÇETİNKAYA M.İLÇE
60 MERSİN ÇAMLIYAYLA İSMAİL TEPEBAĞLI M.İLÇE
61 MERSİN GÜLNAR YÜKSEL ÇELİK M.İLÇE
62 MERSİN MEZİTLİ SERDAR SOYDAN M.İLÇE
63 MERSİN MUT VOLKAN ŞEKER M.İLÇE
64 MERSİN SİLİFKE MÜCAHİT AKTAN M.İLÇE
65 MERSİN TOROSLAR ATSIZ AFŞİN YILMAZ M.İLÇE
66 MUĞLA DATÇA FEVZULLAH GÜLADA M.İLÇE
67 MUĞLA ORTACA RECEP GÜNEŞ M.İLÇE
68 ORDU ÇAMAŞ MAHMUT AYPARÇASI M.İLÇE
69 SAKARYA TARAKLI İBRAHİM PİLAVCI M.İLÇE
70 SAMSUN ASARCIK ŞERİF KILAĞUZ M.İLÇE
71 TEKİRDAĞ HAYRABOLU GÜROL YILDIRIM M.İLÇE
72 TEKİRDAĞ SARAY ÖZKAN YAMAN M.İLÇE
73 TRABZON ÇARŞIBAŞI MÜMİN NUHOĞLU M.İLÇE
74 TRABZON ŞALPAZARI REFİK KURUKIZ M.İLÇE
75 ARTVİN ARDANUÇ BURHAN AKMAN İLÇE
76 BİLECİK İNHİSAR SERKAN ÜSTÜN İLÇE
77 BOLU MUDURNU NECDET TÜRKER İLÇE
78 BURDUR ALTINYAYLA NAZIM SUBAŞI İLÇE
79 BURDUR BUCAK AZMİ ÖZKURT İLÇE
80 BURDUR ÇELTİKÇİ RECEP AYDIN İLÇE
81 BURDUR GÖLHİSAR NASUH EROĞUZ İLÇE
82 BURDUR KEMER SÜLEYMAN YAVUZ İLÇE
83 ÇANAKKALE BOZCAADA ÖZGÜR ACAR İLÇE
84 ÇANAKKALE ÇAN FATİH YÜKSEL İLÇE
85 ÇORUM BAYAT ŞABAN ÇAKIR İLÇE
86 ÇORUM DODURGA DİLAVER AKBAŞ İLÇE
87 ÇORUM MECİTÖZÜ EMİN SÖĞÜTCÜ İLÇE
88 EDİRNE ENEZ ERDAL COŞKUN İLÇE
89 EDİRNE İPSALA EMİN BAŞARAN İLÇE
90 ELAZIĞ ALACAKAYA ŞAHİN YILDIRIM İLÇE
91 ELAZIĞ ARICAK HAMİT TEMİZSOY İLÇE
92 ELAZIĞ BASKİL TUNCER TURUS İLÇE
93 ELAZIĞ KOVANCILAR NURİ ÇOLAK İLÇE
94 ELAZIĞ PALU MUHAMMET SEPTİOĞLU İLÇE
95 KIRŞEHİR MUCUR HASAN HÜSEYİN KÖŞKER İLÇE
96 KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR HALİL İBRAHİM ALNAR İLÇE
97 KÜTAHYA HİSARCIK HİMMET PINAR İLÇE
98 KÜTAHYA ŞAPHANE FEHMİ YAVUZ İLÇE
99 NEVŞEHİR ACIGÖL FATİH ÖZDOĞAN İLÇE
100 NEVŞEHİR DERİNKUYU GÜLTEKİN OĞUZ İLÇE
101 NEVŞEHİR ÜRGÜP HASAN ERDOĞAN İLÇE
102 RİZE ARDEŞEN REMZİ KUTANOĞLU İLÇE
103 RİZE ÇAMLIHEMŞİN EYÜPHAN ZARARSIZ İLÇE
104 RİZE ÇAYELİ İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ İLÇE
105 RİZE FINDIKLI LEVENT KESKİN İLÇE
106 RİZE GÜNEYSU KAZIM KARA İLÇE
107 SİVAS ALTINYAYLA NAZIM SUBAŞI İLÇE
108 SİVAS İMRANLI NECMİ VURAL İLÇE
109 SİVAS SUŞEHRİ CANDAN ERSOY İLÇE
110 SİVAS ŞARKIŞLA CEMİL ÇELİK İLÇE
111 TOKAT SULUSARAY SİNAN GENÇ İLÇE
112 UŞAK BANAZ EMİNE BULUT İLÇE
113 UŞAK EŞME YILDIRAY YILDIZ İLÇE
114 UŞAK KARAHALLI MEHMET YEŞİLÖZ İLÇE
115 UŞAK SİVASLI FERHAT CEYLAN İLÇE
116 UŞAK ULUBEY ADNAN YÖRÜK İLÇE
117 YOZGAT YERKÖY ABDULLAH ALTINDAŞ İLÇE
118 AKSARAY ESKİL MUSTAFA ZAVLAK İLÇE
119 BAYBURT DEMİRÖZÜ GÜRBÜZ FİDAN İLÇE
120 KARAMAN BAŞYAYLA YUNUS YILDIZ İLÇE
121 ŞIRNAK CİZRE LOKMAN UÇKAN İLÇE
122 IĞDIR TUZLUCA ALİCAN ZORMAN İLÇE
123 YALOVA ALTINOVA EYÜP ATA İLÇE
124 OSMANİYE BAHÇE ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU İLÇE
125 OSMANİYE DÜZİÇİ İSMET TOPAL İLÇE
126 OSMANİYE HASANBEYLİ MEHMET EROL MÜFTÜOĞLU İLÇE
127 OSMANİYE SUMBAS SİNAN KARATAY İLÇE
128 OSMANİYE TOPRAKKALE GÜNEY AKGÜL İLÇE
129 DÜZCE KAYNAŞLI BİROL ŞAHİN İLÇE
130 ADIYAMAN KAHTA AKINCILAR TAHSİN KORKUT BELDE
131 ADIYAMAN KAHTA BÖLÜKYAYLA GAFFARİ AKKUŞ BELDE
132 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DİŞLİ TURAN SUSAN BELDE
133 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA SALİH GÜNDOĞAN BELDE
134 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE YAYLABAĞI AHMET YILDIRIM BELDE
135 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKHARIM MUZAFFER YÖNEL BELDE
136 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA EYÜP YAKAN BELDE
137 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KIRKA BEKİR UYKAN BELDE
138 AMASYA MERKEZ ZİYARET HASAN KABAKÇI BELDE
139 BİNGÖL MERKEZ ILICALAR EŞREF VAROL BELDE
140 BİNGÖL MERKEZ SANCAK ERDEM EVRAN BELDE
141 BİNGÖL SOLHAN ARAKONAK EMRAH TEZEL BELDE
142 BOLU MENGEN GÖKÇESU MUAMMER YILMAZ BELDE
143 BURDUR BUCAK KIZILKAYA İLKAY GÜNGÖR BELDE
144 BURDUR BUCAK KOCAALİLER HALİT DAĞLI BELDE
145 BURDUR GÖLHİSAR YUSUFCA HÜSEYİN ÖZARSLAN BELDE
146 ÇANAKKALE BİGA GÜMÜŞÇAY MEHMET DAL BELDE
147 ÇANAKKALE BİGA KARABİGA MÜLKÜ SEYFULLAH GÖKTEPELİ BELDE
148 ÇANAKKALE GELİBOLU KAVAKKÖY İBRAHİM BARTIN BELDE
149 ÇORUM MERKEZ DÜVENCİ ARİF AKSOY BELDE
150 EDİRNE İPSALA ESETÇE MEHMET GÜLER BELDE
151 EDİRNE İPSALA YENİKARPUZLU REŞAT AKBAŞ BELDE
152 EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR İSMAİL ŞEN BELDE
153 ELAZIĞ ARICAK ÜÇOCAK MEHMET SAİT BEZGİN BELDE
154 GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR MUSTAFA KÜMBÜL BELDE
155 GİRESUN YAĞLIDERE ÜÇTEPE HACI GASIM AKILLI BELDE
156 GÜMÜŞHANE KELKİT GÜMÜŞGÖZE MEHMET ZEYREK BELDE
157 GÜMÜŞHANE KELKİT SÖĞÜTLÜ SELİM KOÇ BELDE
158 KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ (YEŞİLKENT) KEMAL BORAL BELDE
159 NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE MEHMET FİDAN BELDE
160 NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY KAZIM DUMAN BELDE
161 NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR AHMET DURAN BİLADA BELDE
162 NEVŞEHİR MERKEZ NAR SERKAN ODUNCU BELDE
163 NEVŞEHİR ACIGÖL TATLARIN ERCAN SELVİ BELDE
164 NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR İSMAİL GENÇ BELDE
165 NİĞDE MERKEZ EDİKLİ AHMET MUSALLİ BELDE
166 NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER BAYRAM UZUN BELDE
167 NİĞDE MERKEZ YILDIZTEPE (İNLİ) MUSTAFA ŞENOL BELDE
168 NİĞDE BOR ÇUKURKUYU AHMET HALİSDEMİR BELDE
169 RİZE MERKEZ KENDİRLİ ABDULKADİR ÖZ BELDE
170 RİZE MERKEZ MURADİYE MEHMET KAZDAL BELDE
171 RİZE ÇAYELİ BÜYÜKKÖY İSMAİL HAKKI KAHVECİ BELDE
172 RİZE ÇAYELİ MADENLİ MUSTAFA TÜYHLOĞLU BELDE
173 RİZE MERKEZ SALARHA (ÇAYKENT) HALİL İBRAHİM YAĞCI BELDE
174 TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ ATANUR ACAR BELDE
175 UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT SERHAT İHSAN TUNCAY BELDE
176 UŞAK EŞME YELEĞEN TOLGA SÜLEYMAN UZUN BELDE
177 UŞAK SİVASLI PINARBAŞI KUTRET ŞAKAR BELDE
178 UŞAK SİVASLI SELÇİKLER İHSAN SENKOŞ BELDE
179 UŞAK SİVASLI TATAR RAMAZAN GÜN BELDE
180 YOZGAT SORGUN ÇİĞDEMLİ AHMET SUNGUR BELDE
181 YOZGAT SORGUN YENİYER OSMAN ÇETİNTAŞ BELDE
182 AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA VEYİS BAYSAL BELDE
183 AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA İSMAİL HAKKI GÜNEŞ BELDE
184 AKSARAY GÜLAĞAÇ GÜLPINAR NİZAMETTİN UĞUR BELDE
185 KARAMAN ERMENEK KAZANCI MUSTAFA KEKLİK BELDE
186 KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR SÜLEYMAN KELEŞ BELDE
187 KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI ALİ KARABULUT BELDE
188 ŞIRNAK MERKEZ KUMÇATI RAMAZAN KUAS BELDE
189 ŞIRNAK SİLOPİ BAŞVERİMLİ ORHAN GÖZLEK BELDE
190 IĞDIR MERKEZ HALFELİ TERLAN KALMAZ BELDE
191 IĞDIR MERKEZ HOŞHABER FAİK TAYLAY BELDE
192 YALOVA ALTINOVA TAVŞANLI LOKMAN AKTAŞ BELDE
193 YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY MEHMET TEMEL BELDE
194 OSMANİYE MERKEZ CEVDETİYE İBRAHİM GÖK BELDE
195 OSMANİYE DÜZİÇİ ATALAN SÜLEYMAN YILDIRIM BELDE
196 OSMANİYE DÜZİÇİ BÖCEKLİ KEMALETTİN GEÇİT BELDE
197 OSMANİYE DÜZİÇİ ELLEK KAMİL GÖKÇE BELDE
198 OSMANİYE DÜZİÇİ YARBAŞI NADİR DORUK BELDE
199 OSMANİYE SUMBAS MEHMETLİ SÜLEYMAN TOPBAŞ BELDE
200 OSMANİYE TOPRAKKALE TÜYSÜZ VELİ FİDAN BELDE