Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC’de resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Mogherini ile yapılan görüşmenin ana maddesinin Suriye meselesi olduğu kaydedildi.