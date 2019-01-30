Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’nin HDP’ye yakın, darbe ve işkencelerle anılan isimleri aday olarak sunması ittifakı temelinden sarstı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de Tunç Soyer’i aday göstermesi ortağı İYİ Parti’de öfkeye sebep oldu. Akşener ile önceki gün yollarını ayıran Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile Mersin eski İl Başkanı İbrahim Özel’in ardından İYİ Parti’de istifalar dün de devam etti. Partinin kurucu üyelerinden Cezmi Polat “Mamak Mahkemelerinde 12 Eylül döneminde ülkücülere kan kusturan, Türk milliyetçilerini haksız hukuksuz şekilde ipe götüren bir babanın oğluyla bizim işimiz olmaz, olamaz” diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun aday listesi, parti içinde de huzursuzluğu artırırken istifaları ve kavgayı beraberinde getirdi. İstanbul Eyüpsultan’da listeye alınmayan aday adayının taraftarları ilçe binasını bastı. Saldırganlar, İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve iki parti yöneticisini darp etti. Muğla’nın Fethiye ilçesinde ise CHP’den belediye başkanı aday adayı olan Keramettin Yılmaz ve dört belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu 405 kişi CHP’den istifa etti. Yurdun farklı noktlarından birçok parti yöneticisi ve üyesi de peş peye görevi bıraktıklarını duyurdu. Parti içinde huzursuzluğun had safhaya ulaşması üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, apar topar kurmaylarını topladı ve ipleri tekrar eline almanın çaresini aradı.