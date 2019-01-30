Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Ünal, yerel seçim kampanyasına ilişkin şunları söyledi:

''2014 seçimlerinden sonra artık seçimin gündemi günbegün değişiyor bunun temel sebebi de sosyal ağlar anlık iletişim ve özellikle dijital platformlarda hızlı akışkan bilgi alışverişinin ortaya çıkardığı hızlı gündem değişimi aslında.

Çevre dostu bir kampanya olacak. Çevreye duyarlı çevreyi yaşatmak ve korumak odaklı bir kampanya olacak. Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan bir kampanya olması. Bizim seçim kampanyamız çevre dostu dijital anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen bir karakterde gerçekleşecek. Gece saat 12.00'de akadaylar.com'u açacağız. Orada adaylarımız, seçim müziklerimiz olacak.

'KAMPANYAMIZIN İKİ FAZI OLACAK'

Kampanyamızın iki fazı olacak birinci fazımız 1-18 Şubat arasında ikinci fazımız 19 Şubat-31 Mart arasında olacak. 40 bin kişiyi ağırlayacağız. Sadece AK Parti adayları olacak. Manifestomuzun özeti 11 madde.

Salonda ana sloganı da gördünüz. Bu kampanyada yine bir ilki gerçekleştirdik. Ön kampanya yaptık. Ön kampanyamız tevazu samimiyet ve gayretle önce millet önce memleketti. Yarın Cumhurbaşkanımız açıklayacak fazların içeriklerini de açıklayacak.

BİNALİ YILDIRIM'IN TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA KARARI

Yaşanan süreçte Binali Bey üzerinden bir bardak suda fırtına kopardılar. Binali Bey vakti ve saati geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. Bu Binali Bey üzerinden özellikle CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Sayın Meclis Başkanımız da açıklamasıyla bu tartışmalara son noktayı koydu.