Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, düzenlediği basın toplantısında CHP’nin İzmir’de Büyükşehir Belediyesi için Tunç Soyer’i aday göstermesini eleştirdi. Soyer’in babası Nurettin Soyer’in 12 Eylül 1980 darbesi sonrası, Türk tarihinde utanç verici leke olarak anılan “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar” iddianamesini hazırladığını belirten Osmanağaoğlu, Nurettin Soyer’in ülkücü gençliği hazırladığı “iftiraname” doğrultusunda ifade vermeye zorladığını, çoğu kez sorgu esnasında insanlık dışı muamelelere nezaret ettiğini söyledi. Osmanağaoğlu, şunları kaydetti: Milliyetçi Hareketin Başbuğu Alparslan Türkeş başta olmak üzere yüzlerce ülkücünün idamını talep eden Nurettin Soyer, savcı cübbesinin içinde kimliğini kamufle etmek isteyen bir katildir. Netice olarak onun yürüttüğü işkenceli sorgular sebebiyle pek çok ülkücü daha dava aşamasında alçakça katledilmiş, yargılamanın sonunda da dokuz ülkücü haksız suçlamalar sonucunda darağacına çıkartılmıştır. Tunç Soyer, babasının ülkücülere yönelik giriştiği işkenceleri, insanlık dışı muameleleri ve yürüttüğü hukuk katliamını kınadığı takdirde mevzu, insani bir zemine taşınabilecektir. Bizim camiamız nezdinde Türk milletinden özür dilemeli.

SOYER CEVAP VERDİ: 12 EYLÜL KİMSENİN SAHİP ÇIKMAYACAĞI BİR DÖNEM

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, partililerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. 12 Eylül döneminde askerî savcı olan babası Nurettin Soyer ile ilgili eleştirilere cevap veren Soyer “Çok karanlık bir dönem, hiç kimsenin arkasında duramayacağı, hiç kimsenin sahip çıkamayacağı bir dönem. Tekrar bu yaraları açmanın, bu yaraları deşmenin kime ne faydası olabilir?” dedi.