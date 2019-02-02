Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar’da Hacı Harun Ekşi Camii açılışında konuştu. Namaz çıkışı bir vatandaşın kendisine ‘kentsel dönüşümle’ ilgili dert yandığını anlatan Erdoğan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için neler yapması gerektiğini net bir dille açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: Bu dünyada adınızın kalması için ya böyle eserler yapmalıyız, ya da iyi evlatlar yetiştirmeliyiz. İkisini de yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Namaz çıkışı bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Buralar kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Depremle ilgili bir sıkıntı var malum. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler yüzde 60-70’ini alırım kapıya koyarım diyormuş. Müteahhide evinizi vermeye mecbur değilsiniz. Böyle bir sıkıntı olduğu anda muhtara, belediye bakanınıza gelin bana bildirin. Her şey gönüllülük esasına dayalı, kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey söz konusu değildir. Belediye başkanı arkadaşlarımızın bu konuda aracı olması suretiyle Bakanlarımızın da devreye girmesiyle bu adımı atarız. Vatandaşın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Müteahhitler kazansın diye böyle adım atmayız.