Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Kalın'ın açıklamasından satırbaşları:

FIRAT'IN DOĞUSU VE GÜVENLİ BÖLGE

Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsade etmeyeceğiz.

Suriye'de güvenli bölge konusunda paydaşlarımızla konuşmayı sürdürüyoruz.

Menbiç ve Fırat'ın doğusunun kontrolü Türkiye'de olmalıdır.

Bu bölgeden herhangi bir tehdidin tekrar husule gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı vurgulamak istiyorum.

KOBİ'lere desteklerimiz devam edecek.

Son günlerde speküle edilen konuya değinmek isterim. Türkiye'nin seçimlerden sonra IMF'ye gideceği yönünde rivaletler var. Kimse bu rivayetlere itibar etmesin. Bunlar algı operasyonlarıdır. Bu operasyonlarında nereden yapıldığını biliyor, görüyoruz. Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu değildir. Türkiye için IMF geride kalmıştır.