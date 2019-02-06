Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Bina ayrıca, “Bir ülkünün peşinde 50 yıl” ve “Vazgeçilmez yeminle 50 yıl” yazılı afişlerler de süslendi. Genel Merkez önünde 50’nci kuruluş yıldönümünün kutlanacağı Cumartesi akşamı ışık gösterileri yapılacak. Binanın üzerinde yer alan helikopter pistine gök tarayıcısı ışıklar yerleştirilirken, bina yüzeyine 50’inci yıl logosu sinevizyon cihazlarıyla yansıtılacak.

50 YIL ÖNCESİ GİBİ...

MHP Adana İl Başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi de kapsamlı hazırlıklar yapıyor. 50 yıl önce Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin (CKMP) Adana Adnan Menderes Spor Salonu’nda iki gün süren ve Alparslan Türkeş’in MHP Kurucu lideri olarak çıktığı kongre süreci, etkinliklerin en önemli esin kaynağı olacak. Programlarda, ülkücü milliyetçi hareketin siyasal alanda sahaya çıkışı sayılan kongreyle ilgili faaliyetlerden, kullanılan mekânlardan da yararlanılacak. Görsel sunumlar, sergi ve söyleşiler de programın önemli etkinlikleri arasında bulunuyor.

ADANA’DA YÜRÜYÜŞ

8 Şubat Cuma günü, 1969 yılında kongrenin yapıldığı Adnan Menderes Spor Salonu’nda bir sergi açılışı gerçekleşecek. Sergide 1969’dan günümüze kadar yaşanan seçimlerde, partinin kullandığı seçim afişleri, sloganlar, objeler, fotoğraflar yer alacak. Fondaki Türkeş’in konuşmaları ile de o günkü kongre ambiyansı oluşturulacak. Akşam saatlerinde ise Adana Gençlik Stadyumu’nda Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Osman Öztunç gibi ülkücü camianın yakından tanıdığı sanatçılar konser verecek .

9 Şubat Cumartesi günü ise Atatürk Parkı’ndan Adnan Menderes Spor Salonuna kadar yürüyüş planlanıyor. 1969’daki dokuz mavi gömlekli motosikletli ve 43 kişilik mehter takımı ile birlikte yapılmış kortej canlandırılacak. Yürüyüşten sonra Genel Başkan Bahçeli, Gençlik Stadyumu’nda vatandaşlara seslenecek.