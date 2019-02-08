Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahallî seçimlere doğru CHP-HDP ittifakı iyice gün yüzüne çıkarken bu ittifakta kilit rol oynayan isimlerin başında her fırsatta terörist cenazelerine katılan, terör örgütlerini öven açıklamalarla bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geliyor. Tanrıkulu’nun dönem dönem yaptığı çıkışlar kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. İşte onlardan bazıları:

Terörle mücadele önemli rol oynayan SİHA’lar teröristlerin korkulu rüyası olmuştu. SİHA’lardan rahatsız olanlar arasında Sezgin Tanrıkulu da vardı. Tanrıkılu Twitter’dan yaptığı açıklamada “Savaş sanayii ve teknolojisi, amaçladığı hedef ne olursa olsun insanların ölümü sonucunu doğurmaktadır. Tarihten bugüne bu teknolojiyi geliştirenleri kimse rahmetle anmamıştır” demişti.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin asker eşini 11 aylık bebeğiyle katletmesinden sonra Twitter’dan mesaj atan Tanrıkulu, terörü kınadığını söylemiş ancak açıklamasında “PKK terör örgütüdür” diyememişti.

OHAL kararnamesi ile terör örgütüne destek yayınları yaptığı gerekçesiyle 12 kanalın yayını durdurulmuştu. PKK’nın propagandasını yapan kanallara ilk ziyaret ise, HDP’den önce CHP’den gelmişti. Tanrıkulu, kapatılan Hayat TV’ye giderek çalışanların arkasında olduğunu göstermişti.

Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’yi sık sık dünyaya şikâyet eden isimlerin de başında geliyor. Tanrıkulu, İngiltere Parlamentosu’nda “Hükûmet niçin Türkiye’ye yönelik bir eylemi olmamış, kendi halkını temsil etmeye çalışan YPG’den rahatsız. Bunu hükûmetin açıklaması lazım’’ diyerek terör örgünü savunmuştu.

FETÖ’CÜLERE ARKA ÇIKTI

Sezgin Tanrıkulu, FETÖ’cü teröristlere de sahip çıkmıştı. Tanrıkulu, Hatay’daki FETÖ okullarında fen bilimleri öğretmeni olarak görev yapan ve FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan B. Ö. ve eşi B. Ö’nün serbest bırakılması için yoğun çaba içerisine girmişti. Bununla yetinmeyen Tanrıkulu, ailenin firari olarak Yunanistan’a kaçması için yardımlarda bulunmuştu. Aile, kaçışının ardından Tanrıkulu’na teşekkür videosu hazırlayarak, CHP’li vekilin kendisine sürekli yardımcı olduğunu dile getirmişti.