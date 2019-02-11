Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

*Partisinin bütün adaylarını bile mezhep ekseninde belirleyen ve ayrımcılık yapan CHP lideri, ‘Herkese eşit davranacağız” diye konuştu.

*İstanbul’da Ataşehir ve Beşiktaş Belediye başkanları yolsuzlukları sebebiyle görevden alındı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, emlak skandalları ve milyarlık vurgunlarıyla gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’nun prensi Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın dört yıl gibi kısa sürede ailesini abad ettiği ve hiçbir şeyi yokken 184 milyon liralık servete kavuştuğu iddia edildi. Şişli’de rant kavgası sebebiyle belediye başkan yardımcısı öldürüldü. Bütün bunları görmezden gelen Kılıçdaroğlu “Rant tüm belediyelerde vardır. Rantın halkça paylaşılmasını istiyoruz” dedi ve seçmene “CHP’ye oyunu vereceksin. Oradaki rant sana ananın ak sütü gibi helaldir” diye seslendi. Daha bu üç belediyenin hesabını veremeyen Kılıçdaroğlu “Hesap veren ve şeffaf yönetilen şehir” vadetti.

*Uzun yıllardır yönettikleri İzmir’de ulaşımın kilitlendiğini unutan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul’da trafiği çözeceğini savundu.

*“Gökdelenler, binalar, çimenler görünmüyor. Kuşlar yok oluyor” sözleriyle betonlaşmadan yakınan Kemal Kılıçdaroğlu, en çok gökdelenin CHP’nin elindeki Şişli, Beşiktaş, Ataşehir ve Beylikdüzü’nde olduğunu görmezden geldi.

*CHP’nin yönettiği Kartal’da Belediye Başkan Yardımcısının ailesinin yaptığı apartman çöktü. Yirmi bir kişi apartmanın altında kalarak hayatını kaybetti. Kendi belediyesinin çürük binaya sağlam rapor verdiğinden söz etmeyen CHP Genel Başkanı ise afet riskinin azaltacağını söyledi.