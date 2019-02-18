Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz’ı DSP Ankara Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.
DSP, Ankara adayını açıkladı
18.02.2019 - 12:03 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz’ı DSP Ankara Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.
Etiketler : dsp,
605426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/605426.aspx
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