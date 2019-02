Türkiye Gazetesi

Meclis Başkanlığı görevini devretmesinin hemen ardından hızlı trenle İstanbul’a geçen AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım “Bismillah deyip İstanbul Eyüpsultan’dan bugün çalışmaları başlatıyoruz. Kalan 39 gün içerisinde bütün ilçeleri ziyaret edeceğim. Daha çok dinleyip daha az konuşacağız. Ben zaten 15-16 yıldır hep böyle yapıyorum. Yavaş konuşurum ama adım gibi iş yaparım” dedi.

İstanbul’a çok şey borçlu olduğunu kaydeden Yıldırım “Çocuk yaşta geldiğimiz bu şehir bize her şeyi verdi. Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuduk. Meslek sahibi olduk. Yetmedi, AK Parti’yi, Sayın Cumhurbaşkanımızla kurduktan kısa bir süre sonra iktidar yaptık. Milletvekili olduk, Bakan, Başbakan olduk. Meclis Başkanlığı yapmak da nasip oldu. Şimdi de bizi buralara getiren İstanbul’a borcumuzu ödemek için şehrin belediye başkanı olmak için İstanbul’dayız. On beş senelik arkada çok kıymetli tecrübelerimiz var. Altyapı, trafik, ulaşım bunlar zaten hep olacak. İstanbul’un daha fazla yeşil alana ihtiyacı var. İstanbul’un daha fazla otoparka ihtiyacı var. Bunları biliyoruz. Bunlar bizim işimiz” diye konuştu.

Meclis iç tüzüğüne göre, Yıldırım’ın istifası ile birlikte on gün içinde yeni başkanın seçilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, Meclis iç tüzüğüne göre 23 Şubat’ta kadar yeni aday başvurularının alınması, bu tarihten sonraki beş gün içinde de seçimin yapılması gerekiyor. AK Parti Grup Yönetimi’nin hazırladığı taslak takvime göre yeni başkanlık seçiminin 24 Şubat Pazar günü yapılması planlanıyor. İç tüzüğe göre TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilecek. AK Parti’nin göstereceği Meclis Başkanı adayına MHP’nin de destek vermesi ile seçimlerin üçüncü turda tamamlanması bekleniyor.

EN GÜÇLÜ ADAY BOSTANCI

AK Parti kulislerinde Yıldırım’dan boşalan Meclis Başkanlığı koltuğu için en güçlü aday olarak grup başkanı Naci Bostancı gösteriliyor. Bostancı’nın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın ismi de Meclis Başkanlığı için geçiyor.