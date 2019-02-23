Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk TV kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanların şu anda gayet iyi olduğunu belirterek, "Benim aziz milletim, bu ülkeye en ufak bir yatırımı olmayanların ideolojik formatlamasına, bu tezgaha, bu tuzağa düşmemeli." dedi.

Erdoğan, "Özellikle şehir planları büyük önem arz ediyor. Ne tür sıkıntılar çekiyorsak bakıyorsunuz plansızlıktan çekiyoruz. Bundan böyle bizim yerel yönetim anlayışımızda bunlar uzun vadeli ve kesinlikle hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal belediyeciliği çok önemsediğini vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin zaten tanımında bir sosyal belediyecilik olduğunu kaydetti.