Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkarmayarak CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’na gizli destek veren HDP, ortaklığı itiraf etti. Grup konuşmasında “Kürdistan’da biz kazanacağız” diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin ardından Şişli İlçe Başkanı da benzer skandalla gündeme geldi. Üstelik de CHP’lilerle birlikte düzenlediği etkinlikte....

‘KÜRDİSTAN’ BOMBASI

HDP ilçe başkanı, CHP’nin Şişli adayı Muammer Keskin’e desteklerini ilan ederken şu sözleri kullandı: “31 Mart, son bir kaç yılda yaşadığımız seçimler zincirinin kritik bir parçası. Partimizin, bu konudaki tavrı çok net. Kürdistan’da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız. Türkiye tarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız. Dolayısıyla Şişli’de CHP’yi dikkatinize sunuyoruz. Muammer bey, Şişli demokrasi cephesinin adayıdır ve kendisi 2013’den beri Gezi’den bugüne halkçı belediyeciliği savundu.”

HDP, Şişli'de CHP adayı Muammer Keskin'i destekleyecek

BİR DE TEŞEKKÜR

CHP’li Keskin, Türk bayrağının altında Türkiye’yi “Kürdistan tarafı ve Türkiye tarafı” olarak ikiye ayıran HDP’li başkanın açıklamalarından rahatsız olmadığı gibi bir de teşekkür etti. Önemli bir siyasi eşikte olduklarını aktaran Keskin “31 Mart seçimleri demokrasi güçlerini bir arada tutmak ve bir başarı hikâyesi yazmak için bir araya geldik. Bugün, Şişli’de de gerek HDP’li dostlarımız gerek bizimle birlikte yol yürüyen bütün siyasi aktörlerle 31 Mart akşamı zaferi birlikte göreceğiz. Bu ateşe sizin de destek vermenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.

SAADET’E DESTEK

Terör destekçisi HDP, CHP’nin ardından Saadet Partisine de destek çıktı. HDP Şanlıurfa’da büyükşehir ve 3 merkez ilçe belediye eşbaşkan adaylarını Saadet Partisi adayları lehine geri çekti. HDP il yönetimi, merkez Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye ilçeleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylıklarını ‘çatı’ adayı olarak yorumlanan adaylara destek vermek amacıyla geri çektiklerini açıkladı. HDP’nin büyükşehir adayı Hidayet Enmek, toplumsal muhalefete güç katmak için böyle bir karar aldıklarını duyurdu ve “Fedakârlığa hazırız” dedi.

Şanlıurfa’da 24 Haziran seçimlerinde AK Parti yüzde 52,7 almış, HDP yüzde 28,9 ile ikinci parti olmuştu. Saadet Partisi de yüzde 2.3 oy almıştı. Üç seçmenden birinin oyunu alan HDP’nin, yüzde 5’i bile bulamayan bir partiye destek çıkması akıllarda soru işaretleri bıraktı.

SKANDALLAR ZİNCİRİ

Terör oylarına bel bağlayan CHP, birçok bölgede HDP’ye yakın isimleri aday gösterdi. Onlardan biri CHP Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Dara. Gezi darbesinin planlandığı bir dönemde Dara, sosyal medya hesabından “Diren Lice Kadıköy seninle” diye bir tweet paylaştı. Bu tarihle terör yandaşları Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kalekol yapımını engellemek için güvenlik güçlerine saldırmıştı.

Yolsuzluklarla 200 milyona yakın servet edindiği iddia edilen CHP’nin Maltepe Belediye Başkan adayı Ali Kılıç da Kobani olayları sırasında PKK bölgesine yardım göndermişti.

Cumhur İttifakı’nın teröre destek vermekle suçladığı HDP’nin 26. Dönem Milletvekili Nadir Yıldırım PKK’ya “Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin, sizi de bitirecek topalınızla, reisinizle hav hav yapanınızla. Pek yakında” diyerek teröristlere selam göndermişti.