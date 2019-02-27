Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 20 dakika sürdü.
Kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kanaat önderleriyle görüştü
27.02.2019 - 15:09 | Son Güncelleme: 27.02.2019 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan,Süleyman Soylu,Ömer Çelik,Abdulkadir Aksu,kanaat önderleri,
607442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/607442.aspx
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