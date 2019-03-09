Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milleti tehdit edenlere pabuç bırakmadıklarını belirterek “Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız” dedi.

Şanlıurfa mitinginde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ş.Urfa’nın geleceğine kastedenlere inat şehrimizi her alanda 2023 Türkiye’sine hazır hâle getirmek için büyükşehir ve ilçelerimizde el ele, kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz” dedi.

Seçmeni tezgâh ve oyunlara gelmemeleri konusunda uyaran Erdoğan, şöyle devam etti: Çok tezgâhlar kuruluyor. Neymiş beyefendi aday olmamış, aday olmayınca bakıyorsunuz ne dava var ne bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ne diyorlar, ‘Ben kazanınca tekrar AK Parti’ye geleceğim.’ Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz. Biz bu dava da kimlerle bu yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz beraber yolculuğumuza devam ederiz. Onun için de emaneti emin ellere teslim ettik, onlarla yola devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara, HDP’nin parti yöneticileri ve milletvekillerine ait teröre destek veren konuşmalarını içeren videoyu da dev ekrandan izletti.

Alandakilere “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı?” diye seslenen Erdoğan, “Hayır” cevabını aldıktan sonra, “Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Öbürü ne diyor, ‘Bizim arkamızda YPG var, PYD var, PKK var.’ Kadına bak ya, söylediği lafa bak. Ne diyor? ‘1 Temmuz’a kadar terörle mücadeleyi, kaldırmazsanız bu yasayı savaş kapıyı çalar’. Ne oldu, 1 Temmuz geride kaldı. Cudi’de inlerine girdik, Gabar’da inlerine girdik, Tendürek’te inlerine girdik hatta Kandil’de inlerine girdik” dedi.

KILAVUZU KARGA OLUNCA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Çiftçiler battı, ellerinden toprakları alındı” iddiasını hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti: “Bay Kemal, senin kılavuzun karga... Ben sana resmî rakam veriyorum. Son 17 yılda Şanlıurfalı çiftçilerimize 10 katrilyon lira destek verdik. Bu yılın ilk üç ayı itibarıyla 8 milyar 777 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesini yapmış olacağız. Tarımsal sulamadaki elektrik tarifesine yaptığımız yüzde 12’lik indirimi tüm faaliyetler için genişlettik. Böylece çiftçilerimize yıllık 500 milyon liralık destek sağlamış olduk. Özelleştirme öncesi elektrik borçlarıyla tüm faizleri silerek, anaparanın da Ekim 2020’den itibaren 5 yıl vadeyle ödenebilmesi imkânını getirdik.”

BİZ YAPARIZ, ONLAR SEYREDER

Adıyaman-Kâhta-Siverek-Diyarbakır kara yolunu, Atatürk Barajı üzerine inşa edilen Nissibi Köprüsü’nün bölgeye kazandırdıklarını aktaran Erdoğan şöyle devam etti: Şanlıurfa’yı inşası hâlen devam eden Adana-Gaziantep hızlı tren hattı üzerinden tüm Türkiye’ye bağlıyoruz. Dün (önceki gün) ne oldu biliyor musunuz? Mardin’deydim. Mardin’e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış; ‘Mardin’de hızlı trenin ne işi var.’ Aynen SP gibi yani Saadet Partisi... Onun başındaki zat da ‘Sivas’a trenin ne işi var’ dedi. Yani Allah’tan şunu demedi ‘Mardin’de havaalanının ne işi var.’ Hem bunu kullanırlar, ondan sonra havaalanında gelir onunla uçuş yaparlar. Şimdi oraya hızlı tren geldiği zaman biliyorum ki o hızlı trenden de bunlar istifade edecekler. Ama bunlarda ufuk yok. Yıllar yılı CHP de her yapılanın karşısına dikilmedi mi? Biz yaparız, onlar maalesef seyrederler.

ÜLKEMİZ AÇIK HAVA MÜZESİ

Şanlıurfa’da ortaya çıkarılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan 12 bin yıllık Göbeklitepe Ören Yeri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, “Üzerinde yaşadığımız bu toprakların eşi bulunmaz bir tarih, kültür ve medeniyetler beşiği olduğu zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Ben şuna inanıyorum, bizim ülkemiz bir defa bir açık hava müzesidir. Onun için de çok yoğun bir çalışmanın ortaya konulması lazım” dedi. Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göbeklitepe ile birlikte insanlık ailesinin adeta ana vatanı konumundaki Anadolu, sahip olduğu sayısız tarihî değere bir yenisini daha ekliyor. Burada elde edilen bulgular medeniyetimizin kadim bir kavramı olan ‘medine’, yani şehir insanlığın toplu olarak birlikte yaşama ihtiyacının nasıl ortaya çıktığına da işaret ediyor. İnsanların bunca zamandır hep öne sürüldüğü gibi önce yerleşik hayata geçip ondan sonra inançlarını sembolize eden yapılar inşa etmediklerini, sürecin tersinden işlediğini buradaki kalıntılardan anlıyoruz.”

Türkiye’nin turizmde çıtayı yükselttiğini belirten Erdoğan, “Şimdi hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023’te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız, bunda kararlıyız. Bunun için de Göbeklitepe gibi gerçekten özel ve önemli bir hazinemizi çok iyi değerlendirmeliyiz” diye konuştu.