FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve  tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar  Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yağcı ve avukatı  katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında iddiaları reddeden Yağcı, delillerin  hukuka aykırı olduğunu öne sürdü, beraatini istedi.

Savunmasının ardından son sözünün sorulması üzerine Yağcı, masum  olduğunu belirtti.

KARAR

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar,  heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Karara göre, sanık Ali Yağcı'ya, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'e üye  olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza 12  yıla çıkarıldı.

Suçlamalara ilişkin pişmanlığın gözlemlenmemesi nedeniyle sanık  hakkında, TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.

Yağcı'nın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine karar veren  heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.