Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

- Kadına karşı şiddet, kadına karşı cinsiyet adaletsizliği, cinsiyetçilik başta olmak üzere ne kadar sorun varsa hepsinin çözümü aslında bizim kültürümüzde var.

- Kadın, toplumun en temel parçası olan ailenin mimarıdır.

- Ayağının altına cennet serilen annedir. Sözü hakanlarla bir tutulanlardır. Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkeyi savunan kahramanlardır Türk kadını. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda tankların ve silahların önüne dimdik dikilenlerdir.

- Kadınlarımızın fıtratı, birilerinin dediği gibi narin ve kırılgan olmaları değildir. Yüce yaradan ne diyor "Emaneti ehline teslim edin." Evlerimizde evlatlarımızı emanet ettiğimiz kişi kadındır.

- Saçlarının teli için dünyayı vereceğimiz çocuklarımızı kadınlarımıza emanet ederken, şirketlerinizdeki hangi pozisyonu kadınlara vermekten çekiniyorsunuz? Kadın eli değmeyen iş zerafetten nasibini almamıştır.

- Ankara, kamusal alan maalesef çok erkek egemen. İstanbul belli bir noktaya geldi, gelecek. Genç kızlarımıza ve kadınlarımıza çağrıda bulunuyorum; görevlere daha fazla talepte bulunalım.

- En ağır emanetleri hakkıyla taşıyan kadınlarımıza erkekler olarak bakışımızı değiştirelim.

- Başta kendi bakanlığım olmak üzere kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yapacağım.