Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ZONGULDAK

Bahçeli “Bize parmak sallıyorlar. Bize aba altından sopa gösteriyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türk milletini asla yenemeyecekler” dedi. MHP lideri Bahçeli, yerel seçimleri kapsamında gittiği Zonguldak Madenci Anıtı Meydanı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

Bekamızı yıkmak istiyorlar. AP’nin çürük ve hükümsüz kararını eminim ki duydunuz. FETÖ’cülerin, PKK’lıların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Aslında istiyorlar ki, bölünelim. İstiyorlar ki, Sevr şartlarına ricat edelim. Türk milletini asla yenemeyecekler. Biz bekamıza sahip çıktığımız sürece zalime direniriz.

MHP lideri Bahçeli, Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin de “Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların, dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur” değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve İslam düşmanlarının gözlerini kan bürümüşçesine kötülük saçtığını, kan döktüğünü, barbarlıkta sınır ve eşik tanımadıklarını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: Müslümanlara acımasızca ölüm yağdıran teröristin tam bir Türk ve Türkiye düşmanı olduğu bellidir. Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Ümit ederim ki ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler mezkur terör saldırısından ders alır, sonuç çıkartır.