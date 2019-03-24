Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile MHP İl Başkanı Birol Gür, miting öncesinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda incelemelerde bulundu. Meydanda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Şenocak, şöyle konuştu: 16 metre yüksekliğinde 145 metre genişliğindeki sahnemizi iki led ekranla büyüttük. Alanda bulunan kalabalığa sesimizi ulaştırmak için 18 ses kulesi kuruluyor. Alanda 12 dev ekran kuruluyor. Böylece alanın her yanından sahneyi görmek mümkün. Mitingde 340 teknik personel görev yapacak. Ayrıca temizlik, lojistik ve diğer alanlarda 7 bin civarında kardeşimiz görevli olacak. Alan ve çevresinde de 5 bin civarında polisin görevli olacağını tahmin ediyoruz. Alanda dört ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı ve 18 bin metre bariyer yaptık.

SAHRA HASTANESİ KURULACAK

Vatandaşların sağlık ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çalışma yaptıklarını belirten Şenocak, “UMKE ve acil sağlık ekipleri dâhil 800 sağlık personeli, 80 ambulans, 2 yoğun bakım ambulansı, 1 obez ambulansı, 1 deniz ambulansı, 1 ambulans helikopter hazır olacak. Alanda tam donanımlı sahra hastanesi kuracağız” dedi. Şenocak, ulaşım konusunda da 39 ilçeden mitinge gelecek vatandaşlar için geliş ve gidiş noktalarında gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurguladı.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de “Büyük İstanbul Mitingi, iki siyasi partinin İstanbul’daki çalışmasının ilk meyvesini verecektir, ikinci meyvesini de 31 Mart’ta sandıkta verecektir” dedi.