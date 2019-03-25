Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalaması ile ilgili olarak, "Orası (Golan Tepeleri) İsrail toprağı değildir. Orası Suriye toprağıdır, o toprak Suriyelilerin toprağıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Bu kararı bir kere daha yanlış bulduğumuzu ve kararlılığımızı herkese duyurmak istiyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye olarak sonuna kadar bu kararın karşısında olacağımızdan kimse kuşku duymasın. Başkan Trump'ın attığı o imza gayrimeşru bir karardır." ifadelerini kullandı.