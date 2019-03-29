Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki dalgalanmalara ilişkin “Bunların hepsi şu anda Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır” dedi.

Erdoğan, Atakule’de buluştuğu gençlerin sorularını cevapladı. Moderatörlüğünü de bizzat kendisinin yaptığı program, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

Yerel seçim sonrası ekonomik reformların hızlanacağını belirten Cumhurbaşkanı “Pazartesiden sonra 4,5 yıl biz önümüze bakacağız. Yol haritamız, takvim belli. Yapmamız gereken işlerin hepsini tıkır tıkır yoluna koymaya başlayacağız.” şeklinde konuştu. Erdoğan, yatırımcıların bu konuda kendilerinden haber beklediğine işaret ederek, şöyle konuştu: “Gel dediğimiz anda, onlar da gelmeye başlayacak. Çünkü yatırımcı önünü görmek ister. Para, cıva gibidir. Cıva, kendisine uygun nereyi bulursa, hangi kutbu bulursa ona doğru hareket eder. Para da öyledir.”

MÜDAHALE TERS TEPTİ

Dövizdeki hareketlenmenin Batı’nın ve Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye’yi sıkıştırma operasyonu olduğuna işaret eden Erdoğan “Son olarak bu döviz, faiz, kur bununla ilgili sıkıştırma operasyonları ters tepti. Şimdi Türk lirası bulamıyorlar. Ödeme yapma noktasında, sıkıntıya düştüler. Tam manasıyla iş ters döndü” ifadelerini kullandı.

Ekonomide kendilerine güvendiklerini belirten Erdoğan, “Bundan önce yaptığınız tutmadı, yine tutmayacak. Enflasyonda düşüş, hafif de olsa başladı. İşsizlik olayı tabii bunlar zaman zaman mevsimsel. Bu mevsimler işsizliğin tırmanışta olduğu dönemler. Ama yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum değişecektir, bu tek haneliye de inşallah kesinlikle inecektir” dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

Piyasadaki bu spekülatörleri bir defa terbiye etmemiz şart. Eğer 31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girmezse tanzim satışlar noktasında adım atacağız. Bunun için Esnaf Sanatkârlar Birliği ile bir araya geleceğiz. Onların da hitap ettiği küçük marketler var, zincir marketlerden öte. Bu küçük marketlerle de bu adımı atarız.

YERLİ OTODA GEVŞEME VAR

Yerli otomobil konusunda şöyle biraz gevşeme var, inşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Türkiye’nin bu sektördeki beş önemli firması imzaları attı. İmzayı attınız, başlayın bakalım. Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız. Bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girmek zorunda kalacağız. Gerekirse yurt dışından bu konuda yatırımcılar bulacağız. Kendilerine Türkiye’den de ortak yatırımcılar vereceğiz. Onlarla ortaklaşa burada bu işi ortak proje olarak hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Ne zaman ki insansız hava aracımızı ürettik, silahlı ürettik rahatladık. Şimdi üçüncü faza geçiyoruz. Beş ton ağırlığında bir insansız hava aracı, yanlarında bir buçukar tonluk bombaların olduğu, onlarla birlikte o zaman terörle mücadelemiz daha farklı gelişecek.

BUNLARA GÜVENİLMEZ

(Golan Tepeleri) Şu anda Trump’ın attığı bu adımın ne BM Genel Kurulundan ne Güvenlik Konseyi’nden onay alması mümkün değil. Bunlara güvenilmez. Ben bunların ciğerlerini okudum. Hepsini çok iyi tanıyorum. Ama biz Türk milleti olarak, Müslümanlar olarak kendi kararlılığımızı ortaya koyup, yolumuza devam edeceğiz.