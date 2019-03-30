Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün İstanbul’un 8 ilçesinde vatandaşla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “57 il ve yaklaşık 30 ilçede miting yaptık. Rabb’imiz ancak çalışana çalıştığının karşılığını veriyor. Diğerlerinin böyle bir derdi yok. Onlar Ankara’da bol bol kulis yaptılar. Hangi PKK’lıyı, hangi HDP’liyi alacağız, onun gayreti içerisindeydiler” dedi.

“Adayımız belli, ortağımız belli, prensiplerimiz, kırmızı çizgilerimiz belli” diyen Erdoğan şöyle konuştu: İstanbul için hangi hayalleri kurduğumuz da belli. Ezan, bayrak düşmanlarıyla bizim işimiz yok. Daha şimdiden bölücü örgütün uzantıları karşımızdaki ittifakın İstanbul ve Ankara adayları üzerinde şantajlara başladılar. Daha seçilmeden belediye başkanlarının tepesine binenlerin, yarın İstanbul’u ve diğer şehirlerimizi bunlara yönettirmeyeceği açıktır. Bir tane çıkmış, beyni sulanmış. Pazar günü için ne diyor? ‘İntikam günüdür’ diyor. Ya beyni sulanmış ya, akıl git gel yapıyor. Neyin intikamını alıyorsun? Bu yapılan yatırımların mı intikamını alacaksın? Siz CHP’nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız, ama belediyeyi Kandil’in militanları yönetecek. Çıkmış ne diyor? (Ekrem İmamoğlu) Trabzonluyum. Ya sen ‘Trabzonluyum’ diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli.

Rastgele kişilerle bu iş yürütülmez. Burası İstanbul, 15,5 milyon... Burada kalite, vasıf önemli, dünyayı tanımak önemli. Binali Kardeşimizin dünyada elhamdülillah birçok liderlerle münasebeti oldu. Dünyayı tanıyor, biliyor. Bay Ekrem, sen nereyi tanıyorsun ya, dur bakalım. Bu iş öyle kolay değil.

Binali Bey’in tek borcu İstanbul’adır. Dolayısıyla hiç kimse seçimden sonra Binali Bey’e gelip de diyet ödetmeye kalkamaz Kandil’dekiler veya Pensilvanya’dakiler gibi. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim sorumluluğumuz Allah’a ve millete. Unutmayın, azmedersek, tevekkül edelim, Rabbim neticesini verir. Kaç kişiyi acaba biz ikna edebiliriz. Kalplerin sahibi Allah’tır. Bizim görevimiz tebliğ, netice Allah’a ait. Çok çalışacağız, Allah’ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz.

31 MART SONRASI MUMA DÖNECEKLER

31 Mart akşamında ya Kandil’deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye’ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz.

Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye’nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervazsızlaşacaklar ya da millî iradenin karşısında mum gibi olacaklar.

Seçimden sonra bu parti şayet kazanırsa, CHP’nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine eş başkanlar atayacak mı? Eğer öyleyse bunların kim olduğunu bilmek, bu şehirde yaşayan insanların hakkı değil mi?

AĞZIMDAN LAF BİR DEFA ÇIKAR

Kimseye boyun eğmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye olmazsa, Kudüs’ü, Filistin’i, Golan Tepeleri’ni istedikleri gibi gasbedebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor. Ekonomimizin geldiği yeri, savunma sanayimizin, hizmet, müteahhitlik sektörümüzün, üretimimizin, yatırımlarımızın, ihracatımızın geldiği yeri tehdit olarak görenler, bizden intikam almak istiyor. İşte 16 bin 500 kilometre öteden birileri Ayasofya’yı ele almak istiyor. Çok sabrettik ama geçenlerde açıkladım. Ayasofya’yı kısa zaman önce biliyorsunuz camiden müzeye çevirmişlerdi. Şimdi biz de inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz ve bazı planlarımız var. Bu planları da uygulamaya koyacağız. Onlar Mescid-i Aksa ile uğraşadursunlar, bilsinler ki Mescid-i Aksa Müslümanların ve Hristiyanların ortak bir mabedidir. Ayasofya’da da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan’ın ağzından laf bir kere çıkar. Onun için Golan Tepeleri, Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar, bilsinler ki o planların üzerinde bir başka plan var. O da ‘O hesapların üstündeki hesap galip gelecektir.’ Endülüs’te ne yazıyor? ‘Galip olan ancak Allah’tır’ bu yolu böyle yürüyeceğiz.”

ERDOĞAN, YILDIRIM VE 39 BAŞKAN ADAYI BİR ARADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Pendik’te broşür dağıtan Yusuf Özoğul’a ilişkin, “O provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir” dedi. Programa, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım ile 39 ilçenin adayı da katılarak, projelerine ilişkin bilgiler verdi.