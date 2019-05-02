Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemize 201 milyar dolarlık uluslararası yatırım getirme başarısını birlikte getirdik. Milli gelirimizi 3 kattan fazla artırmayı yine birlikte başardık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor. Bunun farkındayız. IMF'ye borcu biz sıfırladık. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik psikolojik o9lumsuz hava oluşturma gayreti içinde. Amaç ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmek. Patateslerin, soğanların depoda nasıl çürütüldüğünü gördük. Ne mesajlar verilmek istendiğini de hep birlikte milli bir mesele olarak görmeliyiz. Bize bedel ödetmeye çalışıyorlar.

"YETER Kİ GETİRİN ÜLKEMİZDE YATIRIM YAPSINLAR"

Turizmde talepler geldiğinde bunların hepsine desteği verdik, veriyoruz. Gerek yerli gerekse küresel sermaye. Şehir hasteneleri ile sağlık en önemli adımları attık, atıyoruz. Yerli yabancı kim olursa olsun bu kapıları açtık açmaya devam ediyoruz. Bu yatırımlar için kim gelirse veya kimleri getirirseniz başımızın gözümüzün üstesinde yeri vardır. Yeter ki getirin ülkemizde yatırım yapsınlar.

"BANKALARI HAREKETE GEÇİRDİK"

Fırsatları doğru şekilde değerlendiremezsek ecdadımıza ve evlatlarımıza mahçup oluruz. Finansman konusundaki sorunları aşmak için bankaları harekete geçirdik.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

Elbette tüm sorunlar çözülmüş değildir. Kur, faiz ve enflasyonu mutlaka indirmekte kararlıyız. Sebze-meyve fiyatlarının aşırı yükselişiyle ilgili şikayetlere kulak vererek tanzim satış yaptık. Adımlarımız sürecek Milletimizin her ferdi ile birlikte iş dünyasının yaşadığı sıkıntılara da yakından vakıfız. Şikayetleri ve beklentileri yakından takip ediyorum.

Türkiye serbest piyasa ekonomisi ilkeleri çerçevesinde büyüyecektir.

Tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor. Türkiye serbest piyasa ekonomisi içinde büyüyecektir.

TARIM MÜJDESİ

Gerçek bağımsızlığın yolu gıda güvenliğinden geçiyor. Bunun için tarım sektörüne ayrı bir önem verdik. Ülkemizi tarımsal hasıla bakımında Avrupa'da ilk dünyada 7. sıraya taşıdık.

Bu yılın hububat alım fiyatlarını açıklıyorum. Sert ekmeklik buğdayın fiyatı yüzde 29 artışla ton başına bin 350 TL oldu. Arpa alım fiyatı ton başına 100 TL olarak belirlendi. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir.