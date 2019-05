Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aileye Değer Türkiye’ye Değer” ana temasıyla düzenlenen 7. Aile Şûrası’nda yaptığı konuşmada, “Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktır dedi.

Suç ve kötü alışkanlıklarda ilk siperin aile olduğunu vurgulayan Erdoğan “Aileyi dışlayan her adım, aileyi önemsizleştiren her politika, aile bağlarının zayıflamasına sebep olan her davranış aynı zamanda milli ve manevi bünyemize vurulmuş ağır bir darbedir.” dedi.

Geçimsizlik ve boşanma oranlarında yaşanan artışların, aile büyüklerinin sağladığı koruma kalkanının ve ağırlığın kaybolmasının bir sonucu olduğunu belirten Erdoğan, ikinci önemli kırılmanın teknoloji devrimiyle yaşandığını söyledi.

İnternet ve modern iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beşerî ve sosyal hayatta ciddi değişiklikler ortaya çıktığını dile getiren Erdoğan, dünyayı devasa bir köye dönüştüren, mesafeleri ortadan kaldıran bu yeni dönemin etkilerinin her alanda görüldüğünü belirtti.

İnsan fıtratına aykırı sapkın ilişkilerin belli çevreler tarafından kasıtlı şekilde meşrulaştırılmaya çalışılmasının da aile kurumuna yönelik ana tehditler arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Nikâh akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın âdeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız. Sürekli haz peşinde koşan hedonist ve egoist bir insan tipinin yüceltildiği bu gayrı ahlaki hayat tarzı etkisini ülkemizde her geçen yıl daha fazla gösteriyor. Millet olarak çağın hastalıklarına karşı elimizdeki en büyük imkân, bütün saldırılara rağmen hâlen varlığını güçlü bir şekilde devam ettiren aile kurumumuzdur. Nesli muhafaza etmenin yolu da aile kurumuna sahip çıkmaktan geçiyor. Bu, olmazsa olmazımızdır. Keza devleti korumak da ancak aileyi korumakla, kollamakla mümkündür.”

Erdoğan, şunları kaydetti: “Güçlü milletler, güçlü ailelerden oluşur. Onun için yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar. ‘Doğum kontrolü’ dediler, ‘aile planlaması’ dediler, değişik isimlerle bize nüfuz etmeye çalıştılar ve ilginç olan şey şu, tabii ki atılan bu adımlarla da nüfusumuz azaltıldı. Gittiğim her yerde de her nikâhta da en az 3 çocuk derken, bazılarının ‘geçim meselesi’... Değerli arkadaşlar bu toplumun kahir ekseriyeti Müslüman, şunu unutmayalım, her doğan rızkıyla doğar, rızkıyla gelir.”

CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİN LOKOMOTİFİDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulundaki konuşmasında son zamanlarda “kucaklaşma zamanı” ifadesinin moda olduğunu belirtti. Erdoğan “TOBB, bu çatının altında kucaklaşmıyorsa, bunun hesabını herhâlde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. İşte onun için ‘Türkiye İttifakı’ dedik, onun için Cumhur İttifakı dedik. Bazıları hemen söyleme amacımızın ne olduğu gayet açık olan Türkiye ittifakı ifademizi, Cumhur İttifakı’nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştü. Hâlbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir, sürükleyici gücüdür” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nı 15 Temmuz gecesi kurşunların, bombaların altında kurduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: O zaman bu ittifaktan kaçanlar 7 Ağustos’ta zorla Yenikapı’ya gelip Yenikapı ruhunu güya kabul ettiğini söyleyenler, ondan sonra Yenikapı ruhunu reddederek ortadan kaçmışlar, terör örgütleriyle omuz omuza kol kola seçimlere girmişlerdir. Dağdan gelen talimatlar neydi? ‘Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Antalya’da seçime girmeyeceksiniz.’ Sen parti değil misin? Niye girmedin seçime? Kiminle ittifak hâlinde oldun? Kusura bakmayın terör örgütüyle el ele olanlar bizimle ittifak hâlinde olamazlar.”