Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ve F-35 mektubuna verilen yanıta ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar şu ifadeleri kullandı:

''(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz. Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, silahlı kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz."