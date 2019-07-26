Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP’li vekiller hem il, ilçe ve mahalle teşkilatlarıyla toplantılar gerçekleştiriyor hem de vatandaşlarla bir araya geliyor. 1 Ekim’de TBMM açılana kadar seçim bölgelerinde kalacak olan MHP’li vekiller, çalışmalarını burada sürdürecek. Seçim esnasında vatandaşlara verdiği sözleri tutmak için harekete geçen vekiller, seçim bölgelerinde mahalleleri gezerek ev ziyareti gerçekleştiriyor.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart’ta seçilen belediye başkanlarına yönelik 3T adını verdiği ‘teşekkür, takdir ve tebrik’ konulu ziyaretleri kapsamında yarın Amasya’ya gidiyor. Bahçeli’nin 3T gezileri kapsamında geriye kalan Erzincan ve Bayburt’a da Kurban Bayramı sonrasında gitmesi planlanıyor.