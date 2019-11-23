Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılık kıyafetinden dolayı kadınlara yönelik provokasyonlara asla göz yummayacaklarını belirterek, “Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden ve balkondan partililere hitap eden Erdoğan, Türkiye’yi sadece eğitim, sağlık, ulaştırma ve turizmde değil hak ve özgürlükler konusunda da çok farklı bir noktaya taşıdıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Çok uzun yıllar haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kalmış bir kadro olarak hiçbir zaman ayrımcılığa müsaade etmedik. 40 yıllık siyasi hayatımızın hiçbir döneminde vatandaşlarımızın hayat tarzına, inancına, dünya görüşüne karışmadık. Kılık kıyafetinden dolayı kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik. Bilakis üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken kızlarımıza uygulanan zulümlere biz son verdik. Meslek liselerinde okuyan evlatlarımıza yönelik katsayı adaletsizliğini biz kaldırdık.”

ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİ!

“CHP’nin engelleme girişimlerine rağmen devlet kurumlarında kadınlarımızın başörtüsü ile çalışabilmesi serbestisini biz getirdik. Hal böyleyken son günlerde eski Türkiye özlemiyle yanan, tutuşan bazı çevrelerin çeşitli kışkırtmalarına şahit oluyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bakıyorsunuz başörtülü iki kız yolda yürürken bir tanesi çılgınlık yapıyor, başörtülü kızlarımıza saldırıyor. Tabii bir araştırıyoruz, maalesef aynı zihniyet altından çıkıyor. Milletin inancıyla, milletin değerleriyle insanımızın tarihiyle, kültürüyle kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüklerini görüyoruz. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız.”

YPG’YE 33 BİN TIR SİLAH VERİLDİ ONLARI BULDUK TOPLUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’in Kiraz ilçesindeki konuşmasında ise terör örgütü PKK/YPG’ye ABD’nin verdiği silahlara değindi. Erdoğan, “Bunlar Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler, kurabildiler mi? Şu anda bir yerlerden bunlara gelen silahlar vardı, 32-33 bin tır ve bunları depoladıkları yerleri bulduk ve onları da oradan şimdi topluyoruz” dedi.

İSPAT EDEMEZSEN ÇEK GİT!

Erdoğan, Külliye’de bir CHP’li ile görüştüğü iddiasına ilişkin de şunları kaydetti: “Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben Külliye’de bir CHP’li ile görüşmüşüm. Ben... Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. ‘Böyle bir görüşme olmadı’ dediler.” ifadesini kullanan Erdoğan, “Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki ‘herhalde yanıldık’ filan. Bay Kemal senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir’den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP’nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz. Bugüne kadar ben bunu çok söyledim, denedim, yapamaz. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu da aynı. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan.” diye konuştu.