Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP lideri, tezgâh çökünce de dört gün sonra “Öyle demedim, Okuduğumda doğrudur dedim” diyerek çark etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat edemiyorsan çek git” restine dün de karşılık veremeyen Kılıçdaroğlu “Bizlere kumpas kuruyorlar, isterseniz Çin Seddi’ni getirin, yıkıp geçeceğiz” sözleriyle gündem değiştirme derdine düştü.

Erdoğan’ın tek işinin “CHP ile uğraşmak” olduğunu söyleyen CHP lideri, konuşmasında yine muğlak ifadeler kullandı, “sözümün arkasındayım” dedi ancak iddiasını güçlendirecek herhangi bir veri de ortaya koyamadı.