Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geniş örgütlenme ve faaliyet alanı ile kendi alanında sayılı kuruluşları arasında yer alan MÜSİAD camiasını ekonomimize katkı sağladığı için şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum.

Küresel ağlar ile ülkemizin kaynaklarını bir araya getiren çalışma modellerinin başarılı olacağını temenni ediyorum. Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım yurt dışında da çok geniş ticaret potansiyeli olan bir ülke.

Rahmetli Menderes ve Özal döneminde yaşanan kıpırdanmalar kayıplarımızı telafi etmeye yetmedi. Milli geliri 3500 doları ancak bulan ihracatı 36 milyar dolar olan eğitimden sağlığa yetersiz altyapıya ağır, yüksek ve aksak yol yürümeye çalışan bir ülkeydi.

TÜRKİYE'YE KELİMENİN TAM ANLAMIYLA ÇAĞ ATLATTIK

Cuntaların ağırlığı altında iki büklüm haldeydi. Karşımızdaki manzaranın ağırlığı bizi ürkütmedi. Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık. Ülkemizi çok daha ileriye taşıdık.

MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ TAHKİM EDEREK DEMOKRASİMİZİ GÜÇLENDİRDİK

Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Attığımız her adımda önümüze engeller çıkıt, girdiğimiz her yolda tuzaklarla karşılaştık.

2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde pek çokları dudak bükmüştü. Gezi olaylarıyla ilk işareti ortaya çıkıp 17-25 Aralık darbe girişimi, hendekler, 15 Temmuz'la ülkemizi doğrudan hedef alan süreçler yaşadık.

NE YAPTILARSA TÜRKİYE'Yİ HEDEFLERİNDEN KOPARMAYI BAŞARAMADILAR

Ne yaptılarsa Türkiye'yi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Ekonomisini toparlamış, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz. Terör örgütlerinin inlerine girdik ve girmeye devam ediyoruz. Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz, hep birlikte işimize gücümüze sarılıyoruz. Çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmek için müreffeh bir miras bırakacağız. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk Milleti'yiz. Türkiye'nin içinde olmadığı, rıza göstermediği, katkı vermediği hiçbir projenin hayata geçirilmesi mümkün değildir.

SON YILLARDA BAŞIMIZA GELEN HER HADİSE BU BEDELİN BİR PARÇASIDIR

Son yıllarda başımıza gelen her hadise bu bedelin bir parçasıdır. Düşmanlarımızın attığı taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır.

Dağ odur ki üzerinde kar ola, bülbül ola ki ötüşünde zar ola, dost ola ki dar gününde yar ola, geniş günde düşman bile yar olur…

Herkesin milletimize yar olmasını beklerler. Ama maalesef bu konuda sürekli hayal kırıklığı yaşıyoruz. Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyor, birileri terör sevicilik yapıyor. Birileri FETÖ'cülük yapıyor, birileri bunların değirmenine su taşıyoruz.

Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır.

CHP GENEL BAŞKANI BUNU BİLMİYOR...

Yeri geldiğinde Polatlı'dayım yeri geldiğinde Şereflikoçhisar'dayım, yeri geldiğinde traktöre biniyoruz, traktörü de çiftçi kardeşlerim bana nasıl kullanılır öğrettiler, biliyorum. Söylediği her şey yanlış. Tarımsal destekleme ödemeleri için 1.8 milyar lira kaynak kullanılmışken önümüzdeki yılın bütçesinde bu rakamı 22 milyar lira olarak belirledik. Konuları sulandırmanın değil toprakları sulamanın peşindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin yarıdan fazlası tarımsal desteğe ayrıldı. CHP Başkanı bunu bilmiyor.

Şeker pancarı diyor, biz gelmişiz glikoz kotasını yüzde 10'dan yüzde 2.5'e indirerek çiftçimizi korumuşuz. Sen nasıl siyasetçisin. Kılavuzunu değiştir.

Bizi başarısız göstererek öne çıkmanın hesabı içindeler. Halbuki biz 22 milyar destekleme demişiz, yapın hesabını kitabını siz daha iyisini ortaya koyun. Biz küçükbaş hayvan sayısını 50 milyondan 100 milyona çıkaracağız demişiz, siz daha iyisini ortaya koyun.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNDEN RAHATSIZ OLUYORLAR

Türkiye'nin büyümesinde rahatsız oluyorlar. Milletin gönlünü kazanacak hiçbir planları yok. Mevlana Hazretleri testinin içinde ne varsa dışına o sızar diyor. Bunların içi de belli dışı da belli.

Biz bu gafillere rağmen ülkemizi güçlendirmeye, milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz.

Yıllarca bu ülkede bor madeninin değeri üzerinden spekülasyon yapıldı, komplo teorileri geliştirdi. Kimse bu bor nedir, nasıl çıkarılır, nasıl satılır kısmına kafa yormadı. Dertleri emek vererek kazanmak değil, afaki hesaplarla milleti kandırmaktı. AK Parti'ye yönelik saldırıların arttığı dönemde Erke dönergeci aleti müjdesini verdiler. Ortada ne icat ne cihaz ne de bedava elektrik olmadığı için balon kısa sürede söndü, patladı.

YILDA 1000 TON BOR KARBÜRÜ ÜRETECEĞİZ

Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz. Dünyada 8 tondur.