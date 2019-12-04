Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, asılsız çıktığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yüklü miktarda tazminat ödemeye mahkûm olduğu Man Adası iddiasını tekrar gündeme getirdi. CHP lideri davanın hakimlerine “Militan hâkimler, beni tazminata mahkûm etti. O hakimlere meydan okuyorum. Sizde hâkimlik ahlakı yok” diye hakaret etti. Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto eden Cumhurbaşkanına teşekkür eden CHP lideri, hastanelik olan HDP’li Selahattin Demirtaş’a da geçmiş olsun dileğinde bulundu. Demirtaş’ın 6-7 Ekim 2014’de sokakları karıştırarak elliden fazla kişinin ölümüne yol açmasından bahsetmeyen Kılıçdaroğlu “Seversiniz sevmezsiniz. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni ‘Seni Başkan yaptırmayacağız’ demesidir” diye konuştu.