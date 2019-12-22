Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Serinin son gemisi olan Selman Reis'in inşaasına başlayacağız. Her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. 2027 yılında, 6 denizaltımızın tamamı da Deniz Kuvvetlerimizin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır.

Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor.

Bizim durduk yere kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek gibi bir durumumuz yoktur. Ancak bu suskun çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yoktur.

Ayrıntılar geliyor...