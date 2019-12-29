Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel arasındaki görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
29.12.2019 - 19:05 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 19:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,angela merkel,
671813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/671813.aspx
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