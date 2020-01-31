Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Bu hafta Cezayir, Gambiya ve Senegal'i kapsayan Afrika ziyaretimiz oldu. Cezayir Fransa'dan bağımsızlığını 5 milyon evladını şehit vererek kazanmış büyük ve asil bir devlettir. Ziyaretim sırasında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ni kurarak ilişkilerimizi üst düzeye taşıdı. DEİK'le firmalarımızı bir araya getirerek yeni ortaklıklara vesile olduk. Ticaretimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarma kararı aldık.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

FETÖ'ye karşı mücadelemizde ilk desteği veren Gambiya'ya geçtik. Gambiya ziyaretimiz sonrası Senegal'e geçtik. Firmalarımızın Senegal'de hayata geçirdiği altyapı projeleri sayısında ciddi artışlar yaşanıyor. Dakar Uluslararası Havalimanı, firmalarımız tarafından gerçekleşen ilk yap-işlet-devret projesidir. Ticaret hacmi 2018'de 401 milyon dolara çıktı. Bu ziyaretimiz sırasında ise hedef olarak 1 milyar doları belirledik.

4 BİN 500 ÖĞRENCİYE BURS

Son Afrika turumuzda kıtanın 28 farklı ülkesini ziyaret etmiş olduk. Gayretlerimiz sonucunda Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 26 milyar dolara ulaştı. 12 olan büyükelçilik sayımız 42'ye çıktı. Afrika ülkelerinin Türkiye'de 10 büyükelçiliği varken, bugün 36'ya ulaştı. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleri ilişkilerimize farklı bir boyut kazandırdı. THY, İstanbul'dan 58 noktaya uçuş düzenliyor. Türkiye burslarıyla 4 bin 500 öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sağlıyoruz.

ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ

24 Ocak Cuma akşam can kaybına yol açan 6,8 büyüklüğünde deprem yaşadık. Hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.

Elazığ, Malatya dışında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batmanda büyüklü küçüklü topla 498 bina yıkılmış, 4 bin 912 bina ağır hasar 292 bina orta hasar almıştır.

Deprem bölgesinde AFAD tarafından yaklaşık 25 bin çadır kuruldu.

Devletimiz tüm kurumlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur.

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