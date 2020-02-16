Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskilipli Atıf Hoca’nın ölümünün 94’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyuma katılan Kurtulmuş, şunları söyledi: Türk modernleşmesi, dünyadaki en problemli modernleşmedir. Biz modernleşmeyi şekil şartlarından ibaret kabul ettik. Zaten Atıf Hoca’nın başına şapka ile ilgili konudan dolayı böyle bir hadisenin gelmesi de Türk modernleşmesinin ne kadar sakat, ne kadar problemli olduğunun çok açık bir göstergesidir. Modernleşme, şekil ve görüntü olarak değil zihniyetle alakalı bir şeydir. O günkü zihniyet neyse Frenk mukallitliği yani o günkü şapka üzerinden konuşulan neyse 28 Şubat’taki başörtüsü yasağı aynı şeydir. Ya da o zamanki medreseler üzerindeki baskı neyse 28 Şubat’taki ya da 12 Eylül’deki imam hatip okulları üzerindeki baskı aynı şeydir.