Müslümanların bayramı olan mübarek Cuma gününde milyonlarca vatandaş ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Öğle saatinin yaklaşmasıyla birlikte il il Cuma namazı vakitleri merak ediliyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 28 Kasım il il Cuma namazı vakitleri.

Müminlere bayram kılınan mübarek Cuma günü geldi. Şimdi milyonlarca vatandaş Cuma namazı vaktinde camilere akın etmeyi bekliyor. Öğle saatinin yaklaşmasıyla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri araştırılıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 28 Kasım il il Cuma namazı vakitleri.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 28 Kasım il il Cuma namazı vakitleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Müslümanlar 28 Kasım 2025 Cuma gününün gelmesiyle birlikte Cuma namazı hazırlıklarına başladı. Yurdun dört bir yanında eda edilecek Cuma namazı vakitleri ilden ile değişiklik gösteriyor. Türkiye Gazetesi'nin hazırladığı takvime göre, il il Cuma namazı vakitleri belirleniyor.

Cuma namazı ortalama 45 dakika ila 1 saat arası sürebiliyor. Bu süre, hutbe uzunluğuna, cami yoğunluğuna ve farz dışında kılınan sünnet namazlara göre değişiklik gösterebiliyor.

İbadetin vakti içinde eda edilmesi için ezan saatine yakın bir zamanda camide hazır bulunmak büyük önem taşıyor.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 28 Kasım il il Cuma namazı vakitleri

28 KASIM İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Cuma namazı vakti öğle ezanı ile başlıyor. Türkiye Gazetesi'nin hazırladığı takvime göre il il Cuma namazı vakitleri aşağıda yer alıyor:

İstanbul: 13:03

Ankara: 12:48

İzmir: 13:10

Bursa: 13:03

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 28 Kasım il il Cuma namazı vakitleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. Bunun iki rekatını kılmak farzdır. Önce Cuma'nın dört rekatlık sünneti öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra ikamet okunup cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra dört rekatlık son sünnet yine öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Bundan sonra, “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilerek öğle namazının farzı gibi Zuhru Ahir denilen bir namaz kılınır.

Ardından sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Son olarak Ayetel Kürsi ve tesbihler okunup dua edilir.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası